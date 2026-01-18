Aumento dell’assegno unico 2026: scopri i nuovi pagamenti mensili!

Il 2026 porta con sé alcune novità significative per quanto riguarda l’assegno unico, una misura di supporto economico fondamentale per le famiglie italiane.

Quest’anno, infatti, l’importo dell’assegno subirà un incremento dell’1,4%, grazie alla rivalutazione fornita dall’ISTAT. Questo adeguamento sarà visibile nei pagamenti a partire da febbraio, mentre i nuovi importi saranno applicati in base ai criteri di ISEE.

Il sistema di pagamento rimarrà costante, con accrediti mensili distribuiti su due giorni consecutivi. È fondamentale conoscere le date precise per non perdere alcun versamento. Di seguito, il calendario dei pagamenti per l’anno 2026.

Calendario dei pagamenti per l’assegno unico

Per chi già beneficia dell’assegno unico senza modifiche, l’INPS ha stabilito un calendario di pagamenti regolari. Le date per l’inizio del 2026 sono fissate per i giorni 21 e 22 gennaio, e proseguiranno secondo il seguente schema:

19-20 febbraio

19-20 marzo

20-21 aprile

20-21 maggio

18-19 giugno

20-21 luglio

18-19 agosto

21-22 settembre

21-22 ottobre

19-20 novembre

16-17 dicembre

Queste date devono essere tenute a mente da chi riceve già l’assegno, per pianificare al meglio le proprie spese.

Richieste per nuovi beneficiari

Per coloro che presentano una nuova domanda di accesso all’assegno unico, il primo pagamento sarà effettuato generalmente nell’ultima settimana del mese successivo alla richiesta. Durante questo periodo, l’INPS provvederà anche ad eventuali conguagli, sia a credito che a debito, in base a cambiamenti negli importi spettanti. Ciò significa che eventuali modifiche del nucleo familiare o aggiornamenti dell’ISEE saranno presi in considerazione.

Aumento dell’importo dell’assegno unico

Con l’incremento dell’1,4%, l’importo massimo dell’assegno unico salirà a circa 204,4 € al mese, mentre l’importo minimo, per chi non presenta l’ISEE, sarà di circa 58,5 €. Questo adeguamento non solo offre un supporto economico maggiore alle famiglie, ma si inserisce in un sistema di maggiorazioni e fasce ISEE che si adatteranno alle diverse situazioni economiche delle famiglie.

Da gennaio, gli aumenti automatici entreranno in vigore, ma i nuovi importi aggiornati saranno erogati a partire da febbraio o marzo 2026. È quindi essenziale che chi non ha presentato l’ISEE nel 2026 si attivi per farlo, per poter beneficiare delle nuove tariffe.

Prepararsi agli aggiornamenti

È importante, per i beneficiari dell’assegno unico, rimanere informati su eventuali aggiornamenti o modifiche legislative che possono influenzare l’importo e le modalità di pagamento. Tenere d’occhio le comunicazioni ufficiali dell’INPS e aggiornare tempestivamente la propria situazione economica può fare una grande differenza nel ricevere il supporto necessario per la propria famiglia.

Il 2026 si prospetta come un anno cruciale per l’assegno unico, con un aumento significativo degli importi e un calendario di pagamenti ben definito. È opportuno rimanere aggiornati e ottimizzare l’utilizzo di questo importante aiuto economico.