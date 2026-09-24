Le nuove immatricolazioni auto in Europa Occidentale tornano a crescere, ma Stellantis perde qualche punto di quota di mercato.

Il mercato automobilistico dell’Europa Occidentale mostra segnali concreti di ripresa dopo gli shock legati alla pandemia e alle interruzioni della catena di approvvigionamento. I dati più recenti, diffusi da Acea, evidenziano una tendenza positiva sia nel mese di agosto sia nel cumulato da inizio anno.

Le cifre raccolte includono i Paesi dell’Unione europea, i territori dell’area EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e il Regno Unito, fornendo una panoramica completa della domanda di veicoli nuovi nella regione.

Crescita delle immatricolazioni auto in agosto 2026

Nel mese di agosto sono state registrate 832.637 nuove immatricolazioni, segnando un aumento del 5,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo balzo indica che i consumatori stanno nuovamente scegliendo di acquistare veicoli nuovi, sia per esigenze familiari sia per esigenze aziendali.

Dati mensili e cumulati

Considerando il periodo da gennaio ad agosto, il totale delle immatricolazioni ammonta a 9.1925.28 unità, con una crescita complessiva del 5,8% rispetto all’anno precedente. L’incremento mensile si conferma più vigoroso rispetto alla media dei primi otto mesi, suggerendo una accelerazione della domanda nella seconda metà dell’anno.

Stellantis volumi in crescita ma lieve calo della quota di mercato

Il gruppo Stellantis, nato dalla fusione di FCA e PSA, ha immatricolato 109.823 auto in agosto, registrando un aumento del 3,5% rispetto al 2025. Tuttavia, la sua quota di mercato è scesa al 13,2% rispetto al 13,4% dell’anno precedente, indicando che, pur vendendo di più, il gruppo ha guadagnato meno spazio rispetto al mercato complessivo.

Andamento nel periodo gennaio-agosto

Nel periodo gennaio-agosto 2026 Stellantis ha totalizzato 1.360.488 immatricolazioni, con un incremento del 4,7% su base annua. La quota di mercato per lo stesso arco temporale è risultata 14,8% leggermente inferiore al 14,9% registrato nel 2025. Questo scenario suggerisce che i concorrenti stanno recuperando qualche decimale di peso relativo, anche se il mercato in generale sta crescendo.

Nel complesso, i numeri confermano che la domanda di auto nuove sta tornando a livelli pre-crisi, ma la competizione tra i grandi costruttori resta accesa. Per Stellantis, la sfida sarà mantenere la crescita dei volumi senza rinunciare a una posizione di leadership nei vari segmenti, tra cui utilitarie, SUV, veicoli commerciali e le nuove linee elettriche e ibride.