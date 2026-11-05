Leggi l'avviso completo su cosa vuol dire utilizzare il sito Vanguard, i rischi connessi e i documenti da consultare prima di investire.

Il sito di Vanguard Group (Ireland) Limited presenta i marchi e i prodotti disponibili per il mercato italiano, ma il suo scopo è esclusivamente illustrativo. Non si tratta di una comunicazione di marketing né di una sollecitazione a sottoscrivere alcuno strumento finanziario. Qualsiasi utente che accede alla piattaforma deve comprendere che le informazioni fornite hanno un valore puramente descrittivo e non costituiscono una raccomandazione di investimento.

La società è soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland, autorità che ne garantisce la conformità alle normative europee. In Italia, la distribuzione dei prodotti avviene in base a regole specifiche stabilite dall’Autorità di vigilanza locale, ma il sito resta un canale informativo privo di qualsiasi natura contrattuale. In questo contesto è fondamentale distinguere tra la presentazione di un prodotto e la sua effettiva offerta al pubblico, concetto ribadito in tutti i documenti legali pubblicati.

Regolamentazione e ambito di applicazione della piattaforma

Il portale opera come strumento di presentazione dei prodotti Vanguard, rispettando le direttive europee sulla trasparenza e sulla protezione degli investitori. L’intera attività è monitorata dalla Central Bank of Ireland, la quale verifica che i contenuti rispettino i criteri di correttezza e non ingannevolezza. L’uso del sito è limitato al territorio italiano, dove la normativa impone specifici requisiti di informazione precontrattuale per ogni prodotto finanziario.

Entità regolatrice e obblighi di comunicazione

Il regolamento di gestione di ogni prodotto, il Key Information Document (KID) e il prospetto informativo sono messi a disposizione gratuitamente sul sito e possono essere richiesti anche in forma cartacea presso gli intermediari autorizzati. Questi documenti contengono tutti i dati necessari per valutare le caratteristiche, i costi, le performance storiche e i potenziali rischi associati al prodotto. L’accesso libero a tali informazioni è un requisito fondamentale per garantire la trasparenza nei confronti degli investitori.

Finalità informativa e assenza di proposta d’investimento

L’obiettivo principale della pagina è fornire una panoramica dei marchi e delle soluzioni di investimento offerte da Vanguard, senza alcuna intenzione di sollecitare l’acquisto. Ogni riferimento a performance passate è da considerarsi esclusivamente illustrativo e non implica alcuna garanzia di risultati futuri. Il sito non raccoglie ordini né consente la sottoscrizione diretta di prodotti; tutte le operazioni devono avvenire tramite i canali autorizzati indicati nelle informazioni chiave.

Documentazione obbligatoria per l’investitore

Prima di prendere qualsiasi decisione, l’utente è tenuto a consultare il Prospetto, il KID, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione del singolo prodotto. Questi file, disponibili sul portale e presso gli intermediari, contengono avvertenze sui costi, le modalità di rimborso e le clausole contrattuali. La loro lettura preventiva è indispensabile per comprendere appieno le implicazioni di un eventuale investimento.

Rischi legati all’investimento e limitazioni di responsabilità

L’investimento in strumenti finanziari comporta rischi di perdita del capitale, inclusa la possibilità di perdere parte o tutto il capitale inizialmente investito. Anche se un prodotto ha registrato rendimenti positivi in passato, ciò non garantisce risultati analoghi in futuro. Il mercato è soggetto a variazioni di prezzo, volatilità e condizioni macroeconomiche che possono influire negativamente sui risultati.

Limitazioni di responsabilità di Vanguard

Vanguard non risponde per eventuali danni derivanti dall’utilizzo delle informazioni presenti sul sito. La società si riserva il diritto di modificare i contenuti in qualsiasi momento, senza preavviso, per adeguarli a cambiamenti normativi o a nuove evidenze di mercato. Gli utenti devono pertanto verificare sempre la versione più aggiornata dei documenti prima di procedere con qualsiasi operazione.

Il portale di Vanguard rappresenta una fonte di informazione trasparente ma non contrattuale. Gli investitori devono affidarsi ai documenti ufficiali, valutare criticamente i rischi e consultare un consulente finanziario qualificato se necessario. Solo con questa premessa è possibile prendere decisioni consapevoli e conformi alla normativa vigente.