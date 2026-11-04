Alexander, veterano del real estate, guida la nuova unità Multi Manager di PAA, promettendo soluzioni più diversificate.

Il gruppo Pictet, con sede a Ginevra, ha annunciato un importante cambiamento nella sua struttura di investimento immobiliare. Alexander è stato scelto per condurre le attività Multi Manager Real Estate di Pictet Alternative Advisors (PAA), con l’obiettivo di ampliare la gamma di soluzioni offerte ai clienti nei mercati privati.

L’incarico prevede che Alexander riferisca direttamente a Zsolt Kohalmi, Deputy CEO di PAA e Global Head of Real Estate, e che operi dalla filiale di Ginevra, consolidando così la presenza dell’azienda in Europa.

Il passaggio di consegne: Alexander sostituisce Laurent Gabert

Alexander prende il posto di Laurent Gabert, recentemente nominato Head of Multi-Alternatives Investor Relations, una posizione creata per rafforzare l’offerta integrata di PAA nelle classi di attivi privati. Questo cambio di ruolo consente a PAA di mantenere una continuità di leadership, mentre Laurent si concentrerà sul dialogo con gli investitori di settori alternativi.

Il nuovo ruolo di Laurent Gabert

Nel suo nuovo incarico, Laurent sarà responsabile della gestione delle relazioni con gli investitori, contribuendo a costruire un ecosistema più coeso tra hedge fund, private equity, private debt e real estate. L’obiettivo è offrire ai clienti una visione più completa delle opportunità di investimento privato.

Il curriculum di Alexander: esperienza europea e capacità strutturali

Con oltre venti anni di carriera nel settore immobiliare, Alexander ha maturato competenze specifiche in operazioni secondarie, partner buyout, equity strutturato, ricapitalizzazioni e situazioni speciali. Prima di arrivare in PAA, ha ricoperto la carica di Managing Director, Head of European Investments e Deputy Chief Investment Officer presso Madison International Realty.

Durante la sua esperienza a Londra, a partire dal 2013, Alexander ha gestito la piattaforma europea di Madison, curando il sourcing, l’underwriting e l’esecuzione di operazioni di equity in Regno Unito, Irlanda, Spagna, Paesi Bassi, Germania e nei Paesi nordici. Dal 2012, le sue iniziative hanno generato più di USD 1,7 miliardi di transazioni concluse.

Le tappe precedenti includono ruoli di investimento presso Lincoln Property Company, dove si è occupato di acquisizioni nell’office e nel retail negli Stati Uniti, e presso Corus Bank, focalizzandosi sull’origination e la strutturazione di finanziamenti per immobili commerciali.

Le dichiarazioni di Zsolt Kohalmi sul nuovo nome

«Alexander è un investitore con un’eccellente reputazione. La sua profonda competenza negli investimenti secondari e nelle transazioni strutturate, combinata con la capacità comprovata di originare e concretizzare opportunità in tutti i Mercati europei, lo rende una aggiunta eccellente al nostro team», ha affermato Zsolt Kohalmi, Deputy CEO di Pictet Alternative Advisors e Global Head of Real Estate.

Il dirigente ha sottolineato come le mutate condizioni di mercato stiano aprendo nuove opportunità di ingresso nel settore immobiliare. L’esperienza e la rete di contatti di Alexander consentiranno a PAA di incrementare ulteriormente la capacità di creare valore per la clientela, soprattutto in un periodo di crescita e potenziamento della piattaforma.