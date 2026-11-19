Tredici titoli dello S&P 500 potrebbero salire di almeno il 70% nei prossimi 12 mesi, con Sandisk in testa al +145%.

Nei prossimi 12 mesi, secondo i target price degli analisti, tredici azioni dello S&P 500 potrebbero registrare un rialzo di almeno il 70%, fino a un massimo del 145%. La selezione è stata costruita partendo dai titoli che ricevono un rating di Buy o equivalente da almeno il 75% degli analisti interpellati da FactSet, e poi filtrati in base al potenziale di rialzo indicato dal consensus a 12 mesi.

Sandisk in testa, poi il comparto memorie

Al primo posto si trova Sandisk (SNDK), produttore di memorie flash Nand e soluzioni per l’archiviazione dei dati. Le azioni hanno chiuso la seduta di venerdì 13 novembre a 885,01 dollari, mentre il target price medio è di 2.168,80 dollari, con un margine del 145%. Seguono Western Digital (WDC), produttore di hard disk ad alta capacità, con un target a 621,78 dollari (+110%), e Micron Technology (MU), che realizza chip di memoria tra cui Dram, Nand e memorie ad alta larghezza di banda, con un target di 1.631,56 dollari, anch’esso a +110%.

Data center e intelligenza artificiale

Nella lista compaiono diverse aziende attive nei data center e nell’intelligenza artificiale. Flex (FLEX) fornisce sistemi di alimentazione, raffreddamento e infrastrutture per l’IA, con un target di 156 dollari e un rialzo stimato del 108%. Marvell Technology (MRVL) sviluppa semiconduttori per le infrastrutture dei data center e delle reti di comunicazione, con target a 316 dollari (+102%). Seagate Technology Holdings (STX), i cui dischi sono usati nei data center e nei servizi cloud, è indicata a +101%, con target di 1.062,55 dollari. Oracle (ORCL), attiva in software aziendali, database e servizi cloud, dovrebbe salire del 95% fino a 244,11 dollari. Infine Ciena (CIEN), che trasferisce grandi volumi di dati tra data center e infrastrutture cloud, ha un potenziale dell’85% con target a 518,94 dollari.

Lumentum e l’accordo con Marvell

Lumentum Holdings (LITE), che produce tecnologie per reti di comunicazione e data center, è indicata a +77% con un target di 1.056,07 dollari. Due titoli della lista, Marvell e Lumentum, sono coinvolti in un’acquisizione annunciata il 2 novembre e interamente pagata in azioni: ogni azionista Lumentum riceverà 4,5 azioni Marvell per ogni titolo posseduto. Al prezzo del 13 novembre, il valore implicito dell’offerta era di circa 627 dollari per azione Lumentum, quindi il target va letto alla luce di questo accordo.

Nvidia e le ultime posizioni

Gli analisti restano positivi su Nvidia (NVDA), nonostante le dimissioni del ceo Jensen Huang. Il consensus fissa un target di 280,78 dollari, pari a +72%. Chiudono la classifica Coherent (COHR), con target a 374,72 dollari (+72%), Axon Enterprise (AXON), indicata a +71% con target di 540,71 dollari, e Comfort Systems USA (FIX), con target di 1.892,78 dollari, che registra il rialzo più contenuto del gruppo.