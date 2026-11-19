Anthropic allarga l'offerta pubblica e incassa 81,3 miliardi di dollari, battendo il primato storico di SpaceX.

Anthropic ha alzato il prezzo della propria Ipo a 83 dollari per azione, portando l’operazione a un livello record. Nella nota diffusa dalla società, la quotazione risulta ampliata: l’azienda insieme ai suoi sette co-fondatori ha collocato circa 980 milioni di titoli, contro i 825 milioni inizialmente previsti.

Un incasso da 81,3 miliardi di dollari

La combinazione tra prezzo più alto e numero maggiore di azioni collocate porta Anthropic a raccogliere 81,3 miliardi di dollari. Con questa cifra la società supera il record fissato in giugno dall’Ipo di SpaceX.

Un’Ipo, cioè Initial Public Offering, è l’operazione con cui un’azienda mette sul mercato le proprie azioni per la prima volta, rendendole negoziabili in Borsa. L’importo raccolto viene osservato con attenzione perché indica le dimensioni del collocamento e la capacità dell’azienda di attrarre capitali.

Il confronto con SpaceX

Il precedente primato apparteneva a SpaceX, la società di Elon Musk, che nel suo collocamento aveva incassato 75 miliardi di dollari. Con l’opzione greenshoe, che permette di collocare azioni aggiuntive per gestire la domanda eccedente e stabilizzare il titolo nelle prime fasi di scambio, la cifra era salita a 85,7 miliardi.

Il collocamento privato da 26 miliardi

Accanto ai proventi dell’Ipo, Anthropic ha ottenuto altri 26 miliardi di dollari da un gruppo di grandi investitori, tra cui Nvidia e Google. In un collocamento privato le azioni vanno direttamente a investitori selezionati, senza passare dal mercato aperto.

Una capitalizzazione intorno a 1.500 miliardi

La capitalizzazione di Anthropic è stimata intorno a 1.500 miliardi di dollari. Il valore si ottiene moltiplicando il prezzo di un’azione per il numero di azioni in circolazione.