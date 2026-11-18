Pioggia di vendite a Wall Street in attesa dei conti di Nvidia e della quotazione di Anthropic, con la Fed che torna a far discutere.

Le Borse americane aprono la settimana in forte ribasso, con gli investitori concentrati su due appuntamenti che potrebbero indicare la direzione dei titoli legati all’intelligenza artificiale: i risultati trimestrali di Nvidia, attesi dopo la chiusura, e la quotazione in Borsa di Anthropic, prevista per giovedì.

La quotazione di Anthropic e la forchetta di prezzo

In un documento aggiornato depositato alla SEC, Anthropic ha confermato una forchetta di prezzo compresa tra 70 e 78 dollari per azione. La fissazione del prezzo definitivo è prevista per domani, e secondo fonti vicine alla CNBC il valore potrebbe finire sopra l’intervallo indicato. Gli ordini ricevuti, riferiscono alcune fonti a Bloomberg, superano già i 10 miliardi di dollari in diversi casi, un segnale di forte interesse per la offerta pubblica iniziale.

Fed, tassi e il caso Lisa Cook

Il presidente della Fed di St. Louis, Alberto Musalem, sostiene che l’economia richieda diversi rialzi dei tassi entro la primavera del 2027. Lo strumento CME FedWatch indica una probabilità quasi certa di un aumento di 25 punti base a dicembre, mentre un rialzo di 50 punti base non è escluso. I verbali dell’ultima riunione del Federal Open Market Committee saranno pubblicati domani sera.

Sul fronte istituzionale, Lisa Cook ha respinto l’invito a un’udienza alla Casa Bianca, nell’ambito del tentativo del presidente Donald Trump di rimuoverla dall’incarico. Cook la giudica una procedura iniqua, e il suo legale sostiene che non abbia alcun obbligo di partecipare all’udienza fissata per il 14 dicembre, convocata per accuse di frode sui mutui non comprovate.

Conti societari e dati macroeconomici

Home Depot ha alzato le stime sulle vendite annuali e ha nominato il CFO Richard McPhail amministratore delegato. Walt Disney ha superato le attese sugli utili del quarto trimestre. Sul fronte macro, le vendite al dettaglio statunitensi di ottobre sono cresciute dello 0,2% su base mensile e del 6,8% su base annua, i prezzi import ed export sono saliti entrambi dell’1,1%, mentre la produzione industriale è scesa dello 0,4%.

A Wall Street il Dow Jones perde l’1,61%, l’S&P 500 scende a 7.327 punti e il Nasdaq 100 cede l’1,17%. Tutti i settori dell’S&P 500 sono in calo, con i ribassi maggiori nel finanziario (-1,64%), nell’informatica (-1,57%) e nella sanità (-1,41%). Tra i titoli del Dow, Honeywell guadagna l’1,50% e McDonald’s lo 0,85%, mentre Salesforce scende dell’8,15%, UnitedHealth del 4,31%, IBM del 3,92% e Nike del 2,85%.

Le variazioni nel Nasdaq 100

Nel Nasdaq 100 salgono ARM Holdings (+4,24%), SpaceX (+2,53%), Astera Labs (+2,09%) e Gilead Sciences (+1,79%). Le perdite più pesanti riguardano MicroStrategy (-5,59%), Intuit (-5,39%), Datadog (-4,91%) e Workday (-4,48%).

Europa in calo in attesa di Nvidia e Anthropic

Anche le Borse europee chiudono in territorio negativo. Amsterdam cede l’1,1%, Parigi e Francoforte perdono un punto percentuale, Londra lo 0,9%, mentre Milano e Madrid scendono di mezzo punto. Deutsche Bank cede il 5% a 31,1 euro, dopo nuove critiche per pratiche commerciali discutibili e carenze nei controlli. In Piazza Affari Moncler scende del 4,7%, Technoprobe del 3,3% e Pirelli del 3,2%, a 6,5 euro, dopo un’indiscrezione su un collocamento a quel prezzo di 70 milioni di azioni. Avio sale del 12% dopo l’offerta pubblica di acquisto lanciata dalla finlandese Iceye sul totale delle azioni. Lo spread Btp-Bund a dieci anni si attesta sui 105 punti base, l’euro resta vicino a 1,1 sul dollaro e petrolio e gas si muovono poco.