Pictet guida gli investimenti alternativi con una gamma completa di strategie personalizzate e una rete globale.

Nel panorama finanziario odierno, la diversificazione rappresenta un requisito imprescindibile per gli investitori più attenti. Le classi di attività alternative – private equity, hedge fund, immobili e debito privato – offrono opportunità poco correlate ai mercati tradizionali, riducendo la volatilità complessiva del portafoglio.

Il Gruppo Pictet, con oltre due secoli di proprietà privata, si è distinto fin dal 1989 come pioniere nelle strategia alternative. Grazie a una rete di contatti capillare e a competenze maturate in cinque decenni, l’istituzione è oggi riconosciuta tra i principali specialisti europei di questo segmento.

Le radici storiche degli investimenti alternativi Pictet

Il primo passo verso l’alternativo è avvenuto nel 1989, quando Pictet ha effettuato il suo primo investimento in private equity. Da allora, la casa ha ampliato progressivamente l’offerta, includendo hedge fund, immobili di prestigio e debito privato, dimostrando un impegno costante verso soluzioni a lungo termine e performance sostenibili.

Le principali linee di strategia offerte da Pictet

Investimenti diretti in private asset

Le operazioni dirette su private asset sfruttano la posizione privilegiata di Pictet nel mercato europeo delle imprese di medie dimensioni. Una rete proprietaria di sourcing consente di identificare opportunità esclusive, garantendo allo stesso tempo un allineamento degli interessi tra gestore e investitore.

Selezione di gestori esterni (investimenti primari)

Pictet mantiene relazioni pluridecennali con General Partners di fama mondiale. Questa rete permette l’accesso a fondi altrimenti difficili da ottenere, offrendo ai clienti una selezione curata di gestori esterni per ogni classe di attività.

Coinvestimenti con i migliori GP

Grazie a partnership strette e durature, Pictet è uno dei partner di coinvestimento più ricercati. La capacità di individuare le opportunità più interessanti per conto dei clienti si traduce in un vantaggio competitivo significativo.

Strategie secondarie e mercato secondario

Nel 2009 è stata lanciata la prima strategia secondaria, basata sull’esperienza acquisita negli investimenti primari e coinvestimenti. Da allora, queste operazioni offrono un accesso efficiente alle classi di attività sottostanti, migliorando la liquidità del portafoglio.

Soluzioni su misura per clienti istituzionali e privati

La tradizione di Pictet nella creazione di soluzioni personalizzate consente di combinare diverse classi alternative in portafogli ad hoc, rispondendo alle specifiche esigenze di rischio/rendimento di ogni investitore.

Novità recenti e riconoscimenti

Nel 27 ottobre 2026 il Gruppo ha concluso il progetto “Project Galileo”, acquisendo a Milano un portafoglio di sette edifici residenziali di pregio, gestito in partnership con Kryalos SGR e finanziato da UniCredit.

Il 4 novembre 2026 Pictet Alternative Advisors ha annunciato la nomina di Alexander J. Lukesch a Head of Multi-Manager Real Estate, rafforzando la leadership dell’unità nel settore immobiliare.

Infine, Trudi Usher Boardman, Head of Hedge Funds di Pictet Alternative Advisors, è stata inserita nella classifica inaugurale Alts 50, riconoscendo la sua influenza nel panorama globale degli investimenti alternativi.