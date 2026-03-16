Come orientarsi nel corso di Economia e gestione aziendale all’università

Il corso di laurea in Economia e gestione aziendale (L-18) presenta una struttura organizzativa e servizi pensati per accompagnare lo studente dalla prima immatricolazione fino alla prova finale.

Il coordinamento è affidato alla Prof.ssa Lucia Marchegiani, mentre i diversi percorsi didattici sono seguiti da docenti referenti che forniscono informazioni su obiettivi formativi e sbocchi professionali. In questo testo troverai un riepilogo dei contatti utili, delle regole sulle propedeuticità, delle modalità per assolvere gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e delle principali scadenze amministrative.

Oltre ai docenti, il Dipartimento mette a disposizione tutor e uffici che supportano gli studenti nelle procedure di iscrizione, nelle pratiche di tirocinio e nelle esigenze di inclusione. Sono disponibili canali digitali innovativi, come Roma Tre Connect, che facilita l’apertura e il monitoraggio dei ticket amministrativi. Le informazioni qui riportate sono coerenti con le linee ufficiali dell’Ateneo e con gli aggiornamenti pubblicati dall’Università, incluse le note aggiornate al 09 marzo 2026.

Organizzazione didattica e riferimenti principali

La didattica è articolata in percorsi distinti: Amministrazione e controllo, Finanza, banca e mercati, Gestione delle imprese e Impresa e sostenibilità. I referenti per questi percorsi sono, rispettivamente, Mattei Giorgia e Biondi Lucia per amministrazione e controllo; Ricci Ornella per finanza; Faggioni Francesca e Bellisario Elena per gestione delle imprese; Martucci Olimpia per impresa e sostenibilità. Per chiarimenti sugli obiettivi formativi e sui profili professionali è consigliabile contattare direttamente i docenti referenti o la segreteria didattica.

Servizi di supporto e gestione amministrativa

Per le pratiche legate a lezioni, aule, orari e tesi esistono uffici dedicati: la Scuola di Economia e Studi Aziendali, l’Ufficio Lauree, la Segreteria Studenti (per questioni amministrative come immatricolazioni, tasse e ISEE) e l’Ufficio Stage e Tirocini. Gli studenti con disabilità o DSA possono rivolgersi all’Ufficio Studenti con disabilità e DSA, con referenti del Dipartimento quali Dott. Valerio Pieri e Dott. Felice Matozza. Esiste inoltre un servizio di supporto psicologico offerto dall’Ateneo per chi vive situazioni di disagio che influiscono sul percorso di studi.

Obblighi formativi, precorso di Matematica e strumenti didattici

L’OFA nell’area delle capacità logico-matematiche si applica quando la verifica d’ingresso presso Roma Tre o il TOLC-E registrano un punteggio inferiore a 12, oppure quando lo studente non sostiene la prova nelle date indicate nel bando. Gli studenti con OFA devono colmare le lacune superando un test finale dopo il precorso di Matematica generale o superando l’esame di Matematica Generale entro il primo anno. Chi non assolve gli OFA entro i termini non potrà prenotare gli esami della prima sessione dell’anno accademico successivo, fatta eccezione per le idoneità.

Dettagli sul precorso e risorse online

Il precorso di Matematica generale, fortemente consigliato per omogeneizzare le competenze, si svolgerà dall’8 al 19 settembre 2026 dalle 15:00 alle 18:00; è previsto un ulteriore test entro l’inizio del secondo semestre. Sono disponibili materiali didattici in cartelle condivise, una pagina Mooc per il precorso (accesso libero previa iscrizione alla piattaforma) e una pagina Moodle riservata agli studenti iscritti al corso. Questi strumenti sono pensati per facilitare il recupero e il consolidamento delle competenze matematiche iniziali.

Regole su piani di studi, esami e prova finale

Dal secondo anno lo studente in corso deve presentare il piano di studi online nelle finestre temporali previste: la prima dal 1 settembre al 15 ottobre, la seconda dal 1 febbraio al 15 marzo. Per l’a.a. 2026/2026 è prevista un’eccezione: sarà possibile inviarlo dal 1 aprile al 30 aprile 2026. Il caricamento va effettuato tramite l’area riservata del Portale dello studente – GOMP. Per prenotare gli appelli di esame è necessario aver caricato il piano di studi.

Altre norme rilevanti: i cambi di cattedra non sono ammessi per il triennio e sono previsti quattro canali in base al cognome; i corsi di Macroeconomia e Microeconomia non vengono più tenuti in aula dal 2026/2026 e gli studenti devono rivolgersi al docente del proprio canale per programma e svolgimento. È possibile anticipare esami di anni successivi solo con autorizzazione della Commissione didattica scrivendo a [email protected]. La prova finale può essere svolta tramite tesina, prova scritta unica o relazione sul tirocinio autorizzata dalla commissione.

Infine, nell’ambito dei percorsi è prevista un’idoneità di lingua inglese di 6 CFU con livello minimo B1. Chi non ha sostenuto l’idoneità contestualmente al test d’ammissione può rivolgersi al CLA – Centro linguistico di Ateneo per le procedure di verifica o per la valutazione di certificazioni esterne. Per supporto rapido nelle procedure amministrative è attivo il canale Roma Tre Connect su WhatsApp, che richiede l’aggiornamento del numero di cellulare nella sezione Dati personali del Portale dello studente.