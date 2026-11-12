Il divieto per i diesel Euro 5 è stato spostato a ottobre 2027: scopri chi è interessato e quali misure rimangono attive.

Il blocco diesel Euro 5 previsto per le quattro grandi regioni della Pianura Padana è stato posticipato di dodici mesi, passando dal 1 ottobre 2026 al 1 ottobre 2027. La decisione è stata presa dal Consiglio dei ministri con un decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 settembre 2026 e poi trasformato in legge dalla Camera nel novembre 2026. Il rinvio è stato accolto come una boccata d’aria per automobilisti, artigiani e piccole imprese che non erano ancora in grado di sostituire le proprie vetture diesel.

Decreto, motivazioni e iter parlamentare

Il provvedimento, presentato come misura di tutela della mobilità e dell’economia, giustifica il rinvio con il bisogno di concedere alle categorie più vulnerabili un ciclo invernale aggiuntivo – tradizionalmente il periodo più critico per le polveri sottili. La legge obbliga le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto ad aggiornare, entro il 2027, i propri piani per la qualità dell’aria, mantenendo però la possibilità di intervenire in caso di allerta arancione o allerta rossa. Il testo ora attende l’approvazione del Senato, previsto entro il 27 novembre.

Veicoli soggetti al divieto e numeri in gioco

Il vincolo riguarda tutte le categorie N1, N2 e N3, quindi non solo le utilitarie ma anche i furgoni e i mezzi commerciali pesanti che rispettano la normativa Euro 5. A livello nazionale circolano circa 3,5 milioni di auto diesel Euro 5 e 600 mila veicoli commerciali, mentre nella zona padana il conteggio supera 1,2 milioni di autovetture e 200 mila veicoli da lavoro. Il fattore biossido di azoto resta al centro delle preoccupazioni europee, perciò le regioni non potranno annullare gli impegni ambientali nonostante il posticipo.

Dettaglio categorie N1, N2, N3

Le auto di categoria N1 includono le autovetture private; la N2 comprende veicoli commerciali leggeri come furgoni da trasporto urbano, mentre la N3 raggruppa i mezzi pesanti destinati al trasporto di merci. Ogni veicolo con omologazione Euro 5 rientra nella restrizione, a prescindere dalla targa o dalla destinazione d’uso.

Restrizioni già operative e sanzioni

Il rinvio non elimina le limitazioni temporanee già in vigore. Nei comuni con più di 30 000 abitanti, durante le giornate di allerta arancione o rossa, i diesel Euro 5 sono soggetti a divieto di circolazione. Le autorità regionali comunicano costantemente i livelli di allerta tramite bollettini ufficiali. Chi viola il divieto rischia una multa di 168 euro; una seconda infrazione comporta un’ulteriore sanzione di 168 euro e la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Impatto sulle regioni e prospettive per i proprietari

Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto dovranno introdurre misure compensative per dimostrare il rispetto degli obiettivi UE sulla qualità dell’aria. Le autorità locali hanno già annunciato iniziative quali incentivi per la rottamazione, potenziamento del trasporto pubblico e potenziali zone a traffico limitato. Per i titolari di un diesel Euro 5, il nuovo termine del 2027 rappresenta un margine di tempo più gestibile, ma non un invito all’immobilismo: sarà possibile valutare opzioni tra benzina, ibrido o elettrico, tenendo conto di eventuali incentivi regionali attivi nel corso del prossimo anno.