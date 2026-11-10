Il caso di Jensen Huang mette in luce una rete di indagini, pressione politica e volatilità di mercato per Nvidia.

Il colosso dei chip per l’intelligenza artificiale, Nvidia, ha subito una scossa inaspettata quando il suo amministratore delegato, Jensen Huang, ha rivelato una relazione extraconiugale con una dirigente di nome Alice Huang. L’ammissione, pubblicata in una nota interna, ha immediatamente attratto l’interesse delle agenzie di intelligence statunitensi, che hanno valutato la vicenda sotto l’ottica di un possibile collegamento con reti di spionaggio cinesi.

Con una capitalizzazione di mercato che supera i 4.000 miliardi di dollari, Nvidia è uno dei pilastri dell’ecosistema AI americano. Qualsiasi minaccia percepita alla sicurezza dei suoi proprietari intellettuali può tradursi in ripercussioni immediatamente visibili sui mercati finanziari, e la notizia ha già innescato una flessione del valore azionario di circa il 4% nella prima giornata di contrattazioni.

La relazione di Jensen Huang e le accuse di spionaggio

Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed, una società di data center con sede a Singapore e cliente di rilievo per Nvidia, è stata identificata dalle autorità come possibile fonte di trasmissione di informazioni sensibili a Pechino. Il New York Times ha riferito che le agenzie di intelligence hanno concluso che la donna avrebbe fornito a Beijing dettagli tecnici legati ai chip di ultima generazione. Nvidia, dal canto suo, ha definito questi contatti “di routine” e non ha ancora confermato violazioni di sicurezza.

Le indagini avviate

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha deliberato l’apertura di un’inchiesta indipendente. Parallelamente, il Congresso, le forze dell’ordine federali e le agenzie di intelligence hanno avviato indagini proprie, portando il caso a contare almeno quattro filoni di ricerca simultanei. Tre presidenti repubblicani della Camera hanno richiesto a Huang un briefing a porte chiuse previsto per il 18 novembre, dimostrando la gravità con cui il capitolo politico sta trattando la questione.

Reazioni politiche: Trump, Tusk Ventures e l’AI Overwatch Act

Il presidente Donald Trump è intervenuto pubblicamente, dichiarando che Jensen Huang è una “persona rispettabile” e che, a suo avviso, dovrebbe rimanere al timone di Nvidia. Trump ha sottolineato che il CEO potrebbe avere una “giustificazione” per la vicenda, pur non avendo discusso direttamente con lui dei fatti. La posizione del 45° presidente ha sollevato domande sulla distanza fra la leadership politica e le indagini di sicurezza.

Bradley Tusk, amministratore delegato di Tusk Ventures, ha invece spinto per un’indagine più approfondita, suggerendo che Huang dovrebbe temporaneamente sospendere le proprie funzioni finché le autorità non avranno concluso le verifiche. Tusk ha anche chiesto al Dipartimento del Commercio di vietare le esportazioni di chip Nvidia verso la Cina, argomentando che tale misura è fondamentale per preservare il vantaggio tecnologico degli Stati Uniti nella corsa all’IA.

AI Overwatch Act

Il disegno di legge bipartitico denominato AI Overwatch Act prevede che il Congresso abbia un periodo di 30 giorni per valutare e, se necessario, bloccare le licenze di esportazione verso paesi considerati a rischio, tra cui la Repubblica Popolare Cinese. L’iniziativa, sostenuta da Tusk, vuole dare al legislatore gli strumenti per intervenire rapidamente in caso di minacce emergenti alla sicurezza nazionale derivanti dalla diffusione di tecnologie avanzate.

Impatto sul titolo Nvidia e reazioni del mercato

Il prezzo delle azioni Nvidia ha subito un calo iniziale dell’8,8%, cancellando circa 400 miliardi di dollari di valore di mercato, per poi stabilizzarsi su una perdita più contenuta del 4% dopo le prime ore di contrattazione. Gli investitori, preoccupati per le implicazioni di sicurezza, hanno mostrato segnalazioni di vendita massicce, mentre i grandi player della Silicon Valley hanno cercato di rassicurare il mercato.

Figure di spicco come Elon Musk, Bill Ackman e il venture capitalist Shaun Maguire hanno difeso pubblicamente Huang, definendolo “insostituibile” e sottolineando che errori personali non devono compromettere il ruolo strategico di Nvidia nell’industria americana dell’IA. Nonostante le dichiarazioni di sostegno, la comunità finanziaria resta cauta, temendo che ulteriori rivelazioni possano compromettere la fiducia nel settore e accelerare una fuga di capitali verso alternative non legate al mercato cinese.