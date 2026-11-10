Intesa Sanpaolo avvia l’OPAS su MPS: scopri le date, il valore dell’offerta e le modalità di adesione.

Intesa Sanpaolo ha diffuso oggi il documento di offerta e il relativo prospetto per l’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) sulla totalità delle azioni di Monte dei Paschi di Siena (MPS). L’intervento è avvenuto subito dopo l’approvazione formale da parte della Consob, concessa l’8 novembre, che ha certificato la completezza delle informazioni messe a disposizione degli investitori.

Documento di offerta e approvazione della Consob

Il pacchetto informativo comprende la scheda di adesione, le condizioni operative e il prospectus UE di follow-on che autorizza la quotazione delle nuove azioni Intesa Sanpaolo su Euronext Milan. La Consob ha verificato che tutti i dati richiesti dalla normativa siano stati forniti, garantendo così trasparenza e protezione per gli azionisti di MPS. L’autorizzazione è stata registrata anche dalla Borsa Italiana, che ha collaborato per definire il calendario di adesione.

Calendario dell’operazione: finestre di adesione e pagamenti

Le adesioni potranno essere presentate a partire dalle 8:30 del 24 novembre 2026 e resteranno aperte fino alle 17:30 del 22 gennaio 2027. Eventuali proroghe saranno comunicate entro i termini stabiliti. Il versamento del corrispettivo è previsto per il 29 gennaio 2027. Qualora le condizioni di efficacia non venissero soddisfatte o fossero rinunciate, Intesa Sanpaolo potrà, su base volontaria, riaprire la procedura dal 1° al 5 febbraio 2027, con pagamento finale fissato al 12 febbraio 2027.

Modalità di corrispettivo: denaro e azioni Intesa Sanpaolo

Per ogni azione di MPS presentata, l’offerente riconoscerà un compenso di 1.250 euro in contanti, più 1.664 nuove azioni di Intesa Sanpaolo (ISP). Questo schema misto – parte liquidità, parte equity – è tipico delle OPAS, in quanto consente agli azionisti di mantenere una partecipazione nel nuovo assetto societario. Le azioni aggiuntive derivano dall’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo il 19 ottobre 2026, su delega dell’assemblea straordinaria del 10 settembre.

Implicazioni per gli investitori

L’offerta mira a consolidare il controllo di Intesa Sanpaolo su MPS e a rafforzare la creazione di valore a livello europeo. Gli azionisti che sceglieranno di aderire potranno così beneficiare sia di un immediato ritorno in denaro sia di una partecipazione nell’ulteriore crescita di Intesa Sanpaolo, che vedrà incrementato il proprio capitale sociale grazie alle 1.664 nuove azioni per ogni titolo MPS scambiato.