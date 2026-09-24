Un'analisi completa dell’obbligazione francese indicizzata all’inflazione, con focus su prezzo, cedola e rendimento.

Il titolo Oatei Fx Mar37 Eur è una obbligazione sovrana francese indicizzata all’inflazione europea (HICP ex-tobacco). Emessa con un valore nominale complessivo di 2,5 miliardi di euro, la struttura del bond è progettata per proteggere gli investitori dall’erosione del potere d’acquisto, adeguando il capitale e gli interessi all’andamento dei prezzi al consumo.

Caratteristiche tecniche e parametri principali

Il titolo è identificato dal codice ISIN FR001401B0I4 e ha una data di inizio negoziazione fissata al 23 settembre 2026. Il valore di riferimento al lancio è pari a 97,51 euro per 100 di valore nominale, con un lotto minimo di un singolo titolo. La valuta di negoziazione è l’euro, e il mercato di riferimento è il MOT, con clearing gestito da CC&G/Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo.

Struttura della cedola e indicizzazione

La cedola è stabilita al 2,10 % annuo sul valore del prestito rivalutato, ed è pagata ogni 1 marzo con modalità di corsa secca. L’indicizzazione avviene sulla base dell’Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) ex-tobacco garantendo che sia il capitale sia l’interesse siano adeguati al livello dei prezzi al consumo dell’area euro.

Rendimenti, durata e performance attese

Al momento della quotazione, il rendimento effettivo lordo a scadenza è stimato al 5,56 %, mentre il rendimento netto si attesta al 4,94 % dopo le imposte. Il rateo lordo corrisponde a 1,19671, e quello netto a 1,04712, valori che riflettono l’interesse accumulato dal 1 marzo 2026 fino alla data di riferimento. La duration modificata indicatore di sensibilità del prezzo ai cambiamenti dei tassi di interesse, è pari a 6,65 anni.

Scadenza e flusso dei pagamenti

Il bond scade il 1 marzo 2037, con una periodicità della cedola annuale. Il primo pagamento di interessi è previsto per il 1 marzo 2026, data di godimento del capitale, e si ripeterà ogni anno fino alla scadenza finale, quando il valore nominale rivalutato sarà rimborsato agli investitori.

Modalità di negoziazione e dati di mercato

Il titolo è negoziato in corso secco ovvero senza calcolo di interessi cedolari nel prezzo di acquisto o vendita. Le operazioni avvengono sul mercato MOT, con regole di clearing gestite da CC&G/Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Al 23 settembre 2026 non sono ancora stati registrati contratti né volumi di scambio, indicando un avvio di mercato ancora nella fase preliminare.