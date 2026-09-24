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24 Settembre 2026

Bond della Repubblica francese con coupon indicizzato all’HICP

Un'analisi completa dell’obbligazione francese indicizzata all’inflazione, con focus su prezzo, cedola e rendimento.

· · 2 min
Bond della Repubblica francese con coupon indicizzato all'HICP

Il titolo Oatei Fx Mar37 Eur è una obbligazione sovrana francese indicizzata all’inflazione europea (HICP ex-tobacco). Emessa con un valore nominale complessivo di 2,5 miliardi di euro, la struttura del bond è progettata per proteggere gli investitori dall’erosione del potere d’acquisto, adeguando il capitale e gli interessi all’andamento dei prezzi al consumo.

Caratteristiche tecniche e parametri principali

Il titolo è identificato dal codice ISIN FR001401B0I4 e ha una data di inizio negoziazione fissata al 23 settembre 2026. Il valore di riferimento al lancio è pari a 97,51 euro per 100 di valore nominale, con un lotto minimo di un singolo titolo. La valuta di negoziazione è l’euro, e il mercato di riferimento è il MOT, con clearing gestito da CC&G/Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo.

Struttura della cedola e indicizzazione

La cedola è stabilita al 2,10 % annuo sul valore del prestito rivalutato, ed è pagata ogni 1 marzo con modalità di corsa secca. L’indicizzazione avviene sulla base dell’Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) ex-tobacco garantendo che sia il capitale sia l’interesse siano adeguati al livello dei prezzi al consumo dell’area euro.

Rendimenti, durata e performance attese

Al momento della quotazione, il rendimento effettivo lordo a scadenza è stimato al 5,56 %, mentre il rendimento netto si attesta al 4,94 % dopo le imposte. Il rateo lordo corrisponde a 1,19671, e quello netto a 1,04712, valori che riflettono l’interesse accumulato dal 1 marzo 2026 fino alla data di riferimento. La duration modificata indicatore di sensibilità del prezzo ai cambiamenti dei tassi di interesse, è pari a 6,65 anni.

Scadenza e flusso dei pagamenti

Il bond scade il 1 marzo 2037, con una periodicità della cedola annuale. Il primo pagamento di interessi è previsto per il 1 marzo 2026, data di godimento del capitale, e si ripeterà ogni anno fino alla scadenza finale, quando il valore nominale rivalutato sarà rimborsato agli investitori.

Modalità di negoziazione e dati di mercato

Il titolo è negoziato in corso secco ovvero senza calcolo di interessi cedolari nel prezzo di acquisto o vendita. Le operazioni avvengono sul mercato MOT, con regole di clearing gestite da CC&G/Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Al 23 settembre 2026 non sono ancora stati registrati contratti né volumi di scambio, indicando un avvio di mercato ancora nella fase preliminare.

Autore

Francesca Spadaro

Francesca Spadaro ha ricostruito una catena di investimenti veronese partendo dai bilanci depositati alla Camera di Commercio; è analista finanziaria che coordina dossier su PMI e mercati. Laureata in economia, collabora con camerali locali e cura newsletter economiche territoriali.

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