ETF a leva in Corea del Sud: deflussi e volatilità nel settore dei semiconduttori

Scopri come gli ETF a leva stanno influenzando il mercato dei chip in Corea del Sud e quali sono le strategie degli investitori per affrontare la volatilità

Il mercato finanziario coreano sta vivendo un periodo di grande turbolenza, con gli ETF a leva che giocano un ruolo cruciale nelle recenti fluttuazioni. In particolare, i fondi legati ai due principali produttori di chip del paese, Samsung Electronics e SK Hynix hanno registrato deflussi significativi ad agosto, segnando il primo deflusso mensile dal loro lancio a fine maggio.

Questa inversione di tendenza arriva in un momento in cui l’entusiasmo per il settore dell’intelligenza artificiale si è affievolito e le autorità di regolamentazione hanno introdotto misure per contenere la domanda speculativa. Le perdite del KOSPI l’indice principale della borsa di Seul, hanno colpito duramente gli investitori retail, con conseguenze significative per il mercato.

Deflussi dagli ETF a leva e l’impatto sul mercato

Secondo i dati raccolti da Bloomberg Intelligence i fondi legati a SK Hynix hanno registrato deflussi per 601 milioni di dollari, mentre quelli legati a Samsung hanno perso 381 milioni di dollari. Questi ETF mirano a replicare due volte l’andamento giornaliero delle azioni sottostanti, amplificando così le fluttuazioni del mercato.

L’inversione di tendenza segue un luglio difficile per i titoli coreani, con il KOSPI che ha perso il 22%. Samsung Electronics ha registrato un calo del 21,5%, mentre SK Hynix ha subito una diminuzione del 35,5%. Questi cali hanno aggravato le perdite per i trader retail che avevano investito nelle versioni a leva doppia.

Le autorità hanno convocato una riunione d’emergenza dopo che 864,5 trilioni di won sono usciti dal mercato in due sessioni. I legislatori hanno attribuito la responsabilità agli ETF a leva su singole azioni per aver amplificato il crollo. In risposta, le autorità di regolamentazione hanno aumentato il deposito minimo per i nuovi investitori e imposto una simulazione di trading di cinque giorni, il che ha portato a un calo drastico dei volumi di scambio su questi prodotti.

La stabilizzazione dei titoli e il movimento verso gli ELS

Entrambe le società di chip si sono stabilizzate da allora. Samsung è salita del 3,63% ad agosto, mentre SK Hynix ha guadagnato il 2,19%, anche se Samsung ha perso l’8,7% lunedì dopo che il piano di distribuzione agli azionisti ha deluso gli investitori.

Nonostante il raffreddamento della domanda per gli ETF, la propensione al rischio in Corea non si è spenta. Anzi, i piccoli investitori si sono spostati verso i prodotti equity-linked securities (ELS) che offrono coupon annualizzati compresi tra il 40% e il 50%. Secondo la Korea Financial Investment Association a luglio sono stati venduti circa 3,5 trilioni di won in prodotti ELS, la cifra mensile più alta da, trainata dalle note legate a Samsung e SK Hynix.

Tuttavia, le note strutturate hanno una storia di perdite, avendo già danneggiato gli investitori coreani durante il voto sulla Brexit nel 2016, il crollo del petrolio nel 2026 e la crisi delle azioni cinesi tra il 2026 e il 2026.

Il rally di SK Hynix e Samsung e l’impatto del mercato obbligazionario

SK Hynix è aumentata del 12% e Samsung Electronics ha guadagnato l’8,9% giovedì, spingendo il KOSPI in rialzo del 6,13%. Questo rally non è stato guidato da notizie sui chip, ma piuttosto da turbolenze nel mercato obbligazionario statunitense e dalla volatilità dei mercati coreani, influenzati da fattori legati all’intelligenza artificiale.

SK Hynix ha annunciato piani per riacquistare e cancellare azioni proprie per un valore di 40.000 miliardi di won (28,8 miliardi di dollari), un’operazione senza precedenti per un’azienda coreana. Questo buyback comporterebbe il ritiro di circa il 3,3% delle azioni in circolazione, aumentando l’utile per azione e il ritorno sul patrimonio netto, metriche che gli investitori seguono con attenzione.

L’analista di Kiwoom Securities Han Ji-young, ha affermato che il buyback dovrebbe supportare strutturalmente il titolo. Tuttavia, non spiega perché anche Samsung che non ha annunciato alcun buyback, sia aumentata insieme a SK Hynix né perché l’intero KOSPI abbia recuperato la brusca vendita di mercoledì nello stesso momento.

Il Tesoro USA ha comunicato che raddoppierà i buyback di obbligazioni governative a lunga scadenza per ridurre la pressione sui costi del debito. Un calo dei rendimenti abbassa il tasso di sconto che gli investitori applicano agli utili futuri, pesando soprattutto sui titoli growth come Samsung e SK Hynix che sono scambiate sulle aspettative del mercato riguardo a una domanda di chip trainata dall’AI negli anni a venire.

Lo strategist di KB Securities Lee Eun-taek, ha segnalato anche il rischio contrario. Ha spiegato che un rendimento del Treasury USA a 10 anni vicino al 5%-5,3% potrebbe essere un campanello di allarme per il ciclo di investimenti AI, dato che tassi più alti potrebbero portare le banche a ridurre l’erogazione di finanziamenti per la costruzione di data center.