Borse asiatiche in calo: Tokyo e Seul guidano i ribassi sui semiconduttori

Le borse asiatiche vivono una giornata difficile, con Tokyo e Seul in forte calo. Scopri i motivi di questa flessione e le implicazioni per gli investitori

Le borse asiatiche hanno registrato una giornata di forte volatilità, con ribassi significativi che hanno colpito in particolare il settore dei microprocessori. Le tensioni geopolitiche e le preoccupazioni per una possibile bolla speculativa sui semiconduttori hanno contribuito a creare un clima di incertezza tra gli investitori.

In un contesto di mercato già fragile, le notizie provenienti dallo stretto di Hormuz hanno aggiunto ulteriore pressione, con il petrolio che continua a mantenere quotazioni elevate. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo nei principali mercati asiatici e quali sono le prospettive per i prossimi giorni.

Tokyo e Seul in forte calo: i dettagli dei ribassi

A Tokyo, l’indice principale ha registrato un calo del 3,16% con una correzione marcata che ha coinvolto i principali titoli tecnologici e dell’automotive. Anche Seul ha subito un forte ribasso, con una flessione del 5,85%. Tra i titoli più colpiti figurano Samsung e Sk Hynix che hanno perso rispettivamente il 5,88% e il 7,59%.

Non sono stati risparmiati neanche i titoli giapponesi del comparto: Kioxia Holdings ha perso il 12,55%Renesas Electronics il 9,35%Socionext il 5,67% e Rohm il 3,83%. Questi gruppi sono attivi nella produzione di memorie, microcontrollori e componenti per l’elettronica industriale e automotive, settori strettamente legati agli investimenti tecnologici globali.

L’impatto sul settore automobilistico

Il clima di avversione al rischio non ha risparmiato neanche il comparto automobilistico giapponese. Tra i titoli in rosso figurano Mazda (-3,93%), Honda (-3,09%) e Toyota (-2,88%). Le case auto, molto esposte ai mercati internazionali, tendono a soffrire nei momenti di incertezza sulla crescita globale e sui consumi.

Le tensioni geopolitiche e il nodo dello stretto di Hormuz

Le tensioni geopolitiche continuano a pesare sui mercati, con particolare attenzione allo stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo per il trasporto del greggio. Il blocco di questo snodo fondamentale mantiene alta la tensione sull’offerta di petrolio, con il WTI che avanza dello 0,74% a 85,57 dollari al barile.

Il gas naturale europeo, invece, si muove in lieve calo, con un ribasso dello 0,1% a 63,58 euro per MWh. Anche l’oro, tradizionale bene rifugio nelle fasi di incertezza, arretra dell’1,33% a 4.339,43 dollari l’oncia.

Il dollaro forte e lo spread Btp-Bund

Sul mercato valutario, il dollaro resta solido, con la moneta statunitense scambiata a 1,16 sull’euro, a oltre 1,35 sulla sterlina e a 159,13 yen. Si registra un allentamento della tensione sul debito sovrano italiano, con lo spread Btp-Bund in calo a 81,3 punti base.

Il rendimento annuo del Btp decennale cala di 1,4 punti al 4,06% mentre quello del Bund tedesco arretra di 0,9 punti al 3,25%. In flessione anche il decennale francese, il cui rendimento scende di 1,3 punti al 4,1%.

Le prospettive per i mercati occidentali

I future sui principali indici europei e statunitensi risultano negativi, segnalando un possibile avvio debole anche per le Borse occidentali. Il sentiment è appesantito dall’inflazione in crescita nel Regno Unito nel mese di luglio, un dato che riaccende i timori su politiche monetarie restrittive più prolungate da parte della Bank of England.

Gli operatori attendono ora la pubblicazione dei numeri sull’inflazione nell’Eurozona, che potrebbero influenzare le aspettative sulle prossime mosse della Banca Centrale Europea. In serata sono inoltre attesi i verbali dell’ultimo comitato federale della Fed, i cosiddetti minutes, che offriranno indicazioni sul dibattito interno alla banca centrale statunitense in tema di tassi di interesse e inflazione.