Colonnello Stefano Gesuelli lascia il comando della Guardia di Finanza di Caltanissetta

Dopo cinque anni alla guida della Guardia di Finanza di Caltanissetta, il colonnello Stefano Gesuelli lascia il comando. Un bilancio positivo e un futuro promettente per il tenente colonnello Beppe La Sala.

La città di Caltanissetta si prepara a salutare il colonnello Stefano Gesuelli, che dopo cinque anni di servizio lascerà il comando provinciale della Guardia di Finanza. Il suo mandato, iniziato nel, è stato caratterizzato da un impegno costante per la tutela della legalità economico-finanziaria e il contrasto alla criminalità.

Il sindaco Walter Tesauro ha espresso il suo ringraziamento per il lavoro svolto dal colonnello Gesuelli, sottolineando la sua professionalità e la dedizione alla comunità nissena. “La sua opera ha rappresentato un punto di riferimento importante per la nostra città”, ha dichiarato il sindaco.

Un quinquennio di successi e collaborazioni

Durante il suo mandato, il colonnello Gesuelli ha lavorato instancabilmente per contrastare le infiltrazioni criminali nel tessuto produttivo locale e per salvaguardare il patrimonio pubblico. La sua collaborazione con le istituzioni del territorio è stata fondamentale per il successo delle operazioni condotte.

Tra i risultati più significativi, vi sono gli interventi di ammodernamento delle infrastrutture logistiche della Guardia di Finanza in provincia. Questi miglioramenti hanno permesso di ottimizzare le operazioni e rafforzare la presenza delle Fiamme Gialle sul territorio.

Il futuro del comando provinciale

Con la partenza del colonnello Gesuelli, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta passerà al tenente colonnello Beppe La Sala. Il sindaco Tesauro ha già espresso la sua piena disponibilità a continuare la collaborazione istituzionale con il nuovo comandante.

“Siamo certi che il tenente colonnello La Sala saprà portare avanti con successo il lavoro iniziato dal colonnello Gesuelli”, ha affermato il sindaco. “La nostra amministrazione continuerà a supportare le forze dell’ordine nel loro impegno per la sicurezza e lo sviluppo del nostro territorio.”

Auguri e riconoscimenti per il colonnello Gesuelli

Il colonnello Stefano Gesuelli è pronto a intraprendere un nuovo e prestigioso incarico istituzionale. Il sindaco Tesauro gli ha rivolto i suoi più sinceri auguri sottolineando le sue qualità professionali e umane.

“Sono certo che il colonnello Gesuelli saprà mettere a frutto le sue competenze anche nella nuova sfida che lo attende”, ha concluso il sindaco. “La città di Caltanissetta gli sarà sempre grata per il suo impegno e il suo contributo.”