Le Borse europee hanno chiuso una seduta poco mossa, nonostante le dimissioni di Jensen Huang dalla carica di Ceo di Nvidia. La vicenda ha scosso i mercati e ha rafforzato le attese di un rialzo più deciso dei tassi della Federal Reserve, anche se la settimana si avvia a chiudere in positivo.
Il caso Nvidia pesa su Wall Street e sull’intelligenza artificiale
Huang ha lasciato la guida del produttore di chip dopo uno scandalo legato a due presunte relazioni extraconiugali, una delle quali con una donna sospettata di essere una spia cinese. Colette Kress, vicepresidente esecutiva e direttrice finanziaria, guiderà l’azienda ad interim fino alla nomina di un successore. Il titolo ha perso oltre il 4% nella prima seduta, per poi recuperare nelle contrattazioni after hours. Wall Street ha chiuso in calo, con il Dow Jones a -0,36%, lo S&P 500 a -0,35% e il Nasdaq a -0,39%.
Secondo il CME FedWatch, la probabilità di un rialzo di 50 punti base a dicembre è salita al 12%, dallo zero di una settimana fa. Anche BofA prevede ora un ulteriore rialzo di 25 punti base a gennaio, oltre ai precedenti scenari per dicembre e marzo, dopo un’inflazione di ottobre superiore alle attese.
Piazza Affari tra trimestrali e cali nel tech
Il FTSE MIB si è fermato a 51.794 punti, mentre il FTSE Italia All-Share è rimasto a 54.549 punti. Tra i titoli migliori figurano Brunello Cucinelli (+2,61%), Amplifon (+2,12%) ed Eni (+2,02%). Sul fronte opposto Fincantieri ha ceduto il 3,99% e Prysmian il 2,62%, mentre Technoprobe ha perso il 2,04%. Poste Italiane ha pubblicato conti in crescita e ha confermato la guidance per il 2026 rivista al rialzo.
Nel comparto tech il calo di Technoprobe si è contrapposto al lieve rialzo di STMicroelectronics. Lo spread BTP-Bund resta a 104 punti base, con il rendimento del BTP decennale al 4,41%. Il petrolio Light Sweet sale dello 0,74% a 89,4 dollari al barile, mentre l’oro guadagna lo 0,24%.