Seduta debole in Europa tra le dimissioni del Ceo di Nvidia e le nuove scommesse sui tassi della Federal Reserve.

Le Borse europee hanno chiuso una seduta poco mossa, nonostante le dimissioni di Jensen Huang dalla carica di Ceo di Nvidia. La vicenda ha scosso i mercati e ha rafforzato le attese di un rialzo più deciso dei tassi della Federal Reserve, anche se la settimana si avvia a chiudere in positivo.

Il caso Nvidia pesa su Wall Street e sull’intelligenza artificiale

Huang ha lasciato la guida del produttore di chip dopo uno scandalo legato a due presunte relazioni extraconiugali, una delle quali con una donna sospettata di essere una spia cinese. Colette Kress, vicepresidente esecutiva e direttrice finanziaria, guiderà l’azienda ad interim fino alla nomina di un successore. Il titolo ha perso oltre il 4% nella prima seduta, per poi recuperare nelle contrattazioni after hours. Wall Street ha chiuso in calo, con il Dow Jones a -0,36%, lo S&P 500 a -0,35% e il Nasdaq a -0,39%.

Secondo il CME FedWatch, la probabilità di un rialzo di 50 punti base a dicembre è salita al 12%, dallo zero di una settimana fa. Anche BofA prevede ora un ulteriore rialzo di 25 punti base a gennaio, oltre ai precedenti scenari per dicembre e marzo, dopo un’inflazione di ottobre superiore alle attese.

Piazza Affari tra trimestrali e cali nel tech

Il FTSE MIB si è fermato a 51.794 punti, mentre il FTSE Italia All-Share è rimasto a 54.549 punti. Tra i titoli migliori figurano Brunello Cucinelli (+2,61%), Amplifon (+2,12%) ed Eni (+2,02%). Sul fronte opposto Fincantieri ha ceduto il 3,99% e Prysmian il 2,62%, mentre Technoprobe ha perso il 2,04%. Poste Italiane ha pubblicato conti in crescita e ha confermato la guidance per il 2026 rivista al rialzo.

Nel comparto tech il calo di Technoprobe si è contrapposto al lieve rialzo di STMicroelectronics. Lo spread BTP-Bund resta a 104 punti base, con il rendimento del BTP decennale al 4,41%. Il petrolio Light Sweet sale dello 0,74% a 89,4 dollari al barile, mentre l’oro guadagna lo 0,24%.