BPER Supporta Famiglie e Imprese Colpite da Eventi Atmosferici in Calabria, Sicilia e Sardegna

Negli ultimi giorni, diverse regioni italiane hanno subito gravi danni a causa di eventi atmosferici estremi.

In risposta a questa emergenza, il Gruppo BPER ha deciso di intervenire stanziando un importo significativo a favore delle famiglie e delle imprese colpite. Con un fondo complessivo di 300 milioni di euro, il gruppo bancario mira a offrire un supporto concreto nelle aree più colpite, in particolare in Calabria, Sicilia e Sardegna.

Un piano di aiuto per le regioni colpite

Il Gruppo BPER ha distribuito l’importo di 100 milioni di euro per ciascuna delle tre regioni. Questa decisione è stata presa per affrontare le difficoltà crescenti che famiglie e aziende locali stanno affrontando dopo aver subìto le conseguenze di maltempo intenso. L’obiettivo è garantire un aiuto immediato per il ripristino delle normali condizioni di vita e di lavoro.

Dettagli del piano di intervento

Le risorse finanziarie sono destinate a diversi ambiti, tra cui il supporto per la ricostruzione di strutture danneggiate e l’assistenza alle piccole e medie imprese che hanno visto compromessa la loro operatività. L’iniziativa non solo intende fornire un sostegno economico, ma anche contribuire a un recupero sostenibile delle comunità coinvolte, aiutando a ricostruire legami sociali e reti economiche danneggiate.

Iniziative di crowdfunding per il bene comune

Oltre agli aiuti diretti alle regioni colpite, il Gruppo BPER ha lanciato anche un’iniziativa di crowdfunding chiamata “Il futuro a portata di mano”. Questo progetto ha lo scopo di sostenere cinque iniziative selezionate che mirano a promuovere la cultura, l’inclusione sociale e la formazione tra i giovani. Questi progetti, finanziati attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso, hanno raggiunto il 40% del budget necessario per l’attivazione, ricevendo così un cofinanziamento da parte della banca per coprire il restante 60%.

Progetti significativi per il territorio

Le iniziative selezionate spaziano da laboratori creativi a programmi di inclusione sociale. Ad esempio, a Marzabotto, il progetto “Ri.VIVO – la Bottega di solidarietà” accoglierà giovani in percorsi di formazione in falegnameria e sartoria, mentre a Ravenna, il laboratorio artistico “Ta Da Da Dan!” coinvolgerà centinaia di studenti nella creazione di opere collettive. Tali progetti non solo offrono opportunità formative, ma fungono anche da spazi di aggregazione e socializzazione.

Il ruolo attivo del Gruppo BPER

Il responsabile di BPER Bene Comune, Daniele Pedrazzi, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto con il crowdfunding, sottolineando l’importanza della collaborazione tra associazioni e comunità per il raggiungimento di obiettivi comuni. L’iniziativa dimostra come il crowdfunding possa diventare uno strumento efficace per attivare la cittadinanza e promuovere la responsabilità sociale.

Il Gruppo BPER dimostra un impegno deciso nel supportare le comunità in difficoltà attraverso azioni concrete e innovative. Questo approccio non solo allevia le difficoltà immediate, ma aiuta anche a costruire un futuro più equo e solidale per tutti.