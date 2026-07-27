Mercati in leggera correzione, Bitcoin domina con il 56,4%

Recap settimanale: Bitcoin a 65395 USD (+1,59%), Ethereum a 1962,85 USD (+4,22%), EUR/USD a 1,1377 (-0,132%)

La settimana si chiude con movimenti contenuti sui mercati valutari e una leggera correzione nel settore crypto, dove Bitcoin mantiene una dominance solida al 56,4%.

Sul fronte FX, l’EUR/USD ha ceduto lo 0,132%, chiudendo a 1,1377. L’EUR/GBP ha guadagnato lo 0,082%, mentre l’EUR/JPY è rimasto pressoché stabile con un +0,081%.

Nel settore crypto, Bitcoin ha chiuso a 65395 USD, in rialzo dell’1,59%, mentre Ethereum ha registrato un guadagno più marcato del 4,22%, a 1962,85 USD. La capitalizzazione totale del mercato crypto ha registrato un aumento dell’1,5% nelle ultime 24 ore.

La prossima settimana sarà importante osservare l’andamento delle coppie valutarie principali e la reazione del mercato crypto a questi movimenti laterali.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.