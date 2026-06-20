Btp Italia Sì chiude a 8,843 miliardi: tutto quello che serve sapere

Il nuovo Btp Italia Sì, riservato ai risparmiatori, ha chiuso la raccolta a 8,843 miliardi con una cedola minima dell'1,6% e un premio fedeltà dello 0,6%: il titolo è indicizzato all'inflazione italiana (FOI) e può risultare competitivo rispetto a un Btp a cinque anni a cedola fissa se l'inflazione media resta oltre circa l'1,4%-1,5%.

Il Btp Italia Sì è approdato sul mercato con due elementi distintivi: un focus esclusivo sul pubblico retail e un meccanismo di rendimento più semplice, composto da una componente fissa e da una parte variabile legata all’andamento dei prezzi al consumo italiani. La fase di collocamento, riservata agli investitori privati, si è chiusa con una raccolta significativa e alcuni numeri che vale la pena analizzare per capire il grado di interesse e la convenienza del prodotto.

Il Tesoro ha fissato la cedola minima garantita all’1,6% annuoconfermando il livello comunicato all’apertura del collocamento, e ha previsto un premio fedeltà pari allo 0,6% del capitale per chi mantiene il titolo fino alla scadenza. Il titolo ha godimento il 23 giugno 2026 e scade il 23 giugno 2031con cedole semestrali rivalutate sull’indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi).

Raccolta e profilo degli acquirenti: numeri e segnali

La fase di collocamento si è chiusa con un controvalore di 8,843 miliardi di euro e 281.140 contratti sottoscritti. Gli ordini hanno mostrato un forte apporto del retail puro: il ticket medio si è attestato intorno a 31.615 euro, segnale che la platea è composta principalmente da piccoli e medi risparmiatori. Nella settimana di offerta il quarto giorno ha registrato oltre 1,19 miliardi in ordini e più di 39.000 sottoscrittori, contribuendo a superare la soglia degli 8 miliardi prima della chiusura definitiva.

Due novità del collocamento

Sul fronte operativo il collocamento ha introdotto due novità rilevanti: primariamentel’intera offerta è stata riservata ai risparmiatori, senza una finestra separata per gli investitori istituzionali; secondariamenteil metodo di calcolo del rendimento è stato semplificato, con la somma tra la componente fissa dell’1,6% e la rivalutazione semestrale basata sull’inflazione FOI. Queste scelte hanno reso il prodotto più immediato per il pubblico retail e hanno chiarito il trade-off tra protezione dall’aumento dei prezzi e incertezza del rendimento finale.

Convenienza rispetto a un Btp a cedola fissa e scenari d’inflazione

Per valutare la convenienza del nuovo titolo il confronto chiave è con il rendimento indicativo di un Btp quinquennale a cedola fissache al momento dell’annuncio del tasso minimo si attestava intorno al 3,157%. Calcolando il breakeven si sottrae la cedola minima dell’1,6% e si considera l’effetto annualizzato del premio fedeltà (circa 0,12% annuo). Il risultato conduce a un punto di pareggio intorno all’1,43% di inflazione FOI media annuase l’inflazione italiana media del quinquennio resta sopra questo livello, il Btp Italia Sì può risultare più remunerativo del Btp fisso equivalente.

Stime di mercato basate sugli swap inflation avevano indicato aspettative di inflazione intorno all’1,65% annuo, che tradurrebbero il titolo in un rendimento lordo indicativo di circa il 3,37% annuo (2,95% netto con tassazione agevolata al 12,5%). Tuttavia, queste proiezioni restano esercizi teorici: la rivalutazione del Btp Italia Sì è agganciata all’indice FOI italianonon all’HICP dell’area euro, perciò le stime europee sono indicative della direzione ma non trasferibili direttamente al rendimento del titolo.

Rischi e profili di investimento

Il Btp Italia Sì non garantisce un importo nominale finale certo, perché la componente variabile dipende dall’evoluzione futura dei prezzi domestici. Per chi cerca la certezza del flusso di cassa, un Btp tradizionale rimane la scelta più adatta. Al contrario, chi privilegia la protezione del potere d’acquisto potrebbe trovare utile il titolo, specialmente se teme tensioni inflazionistiche prolungate. Nel caso opposto, con inflazione nuovamente contenuta o negativa, il rendimento complessivo si ridurrebbe alla cedola minima più l’eventuale premio fedeltà, rendendolo meno competitivo rispetto a soluzioni a tasso fisso più elevato.

Un ulteriore elemento da considerare è l’orizzonte temporaleil premio fedeltà è riconosciuto solo ai sottoscrittori che mantengono il titolo fino al 23 giugno 2031. Chi vende prima sul mercato secondario rinuncia a quella maggiorazione e si espone alla volatilità dei prezzi delle obbligazioni.

Dal punto di vista fiscale il titolo beneficia dell’aliquota agevolata del 12,5% sui redditi da titoli di Stato ed è esente dall’imposta di successione; inoltre il possesso di titoli di Stato è escluso dal calcolo dell’ISEE fino a 50.000 euro complessivi in questa categoria di investimenti. Il lotto minimo per la sottoscrizione era di 1.000 euro e il codice ISIN per il collocamento è IT0005713539. L’offerta è stata accessibile presso banche, uffici postali e piattaforme di home banking abilitate dal 15 al 19 giugno alle ore 13, salvo chiusura anticipata.