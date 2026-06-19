BTP Italia Sì: dettagli sulla prima emissione e tasso minimo garantito

La prima emissione del BTP Italia Sì ha raccolto 8,8 miliardi di euro in cinque giorni di collocamento, con un tasso minimo garantito dell'1,60% più inflazione.

Il BTP Italia Sì ha fatto il suo esordio con un successo straordinario, raccogliendo 8.842,593 milioni di euro in appena cinque giorni di collocamento. Questo nuovo titolo di stato, indicizzato all’inflazione nazionale e riservato esclusivamente agli investitori retailha visto la partecipazione di 281.140 contratti registrati.

L’emissione, avviata il 15 giugno 2026si è conclusa con un tasso minimo garantito confermato all’1,60% più il tasso di inflazione nazionale, come annunciato il 12 giugno. Il numero indice dell’inflazione alla data di regolamento è stato fissato a 102,23333.

Caratteristiche principali del BTP Italia Sì

Il BTP Italia Sì ha una data di godimento fissata al 23 giugno 2026 e una scadenza prevista per il 23 giugno 2031. Tra le caratteristiche più attraenti per gli investitori vi è il premio finale extra dello 0,6% del capitale nominale investito, garantito a chi manterrà il titolo per tutta la durata dei cinque anni.

L’importo emesso corrisponde al controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di borsa italiana) attraverso le banche dealer Intesa Sanpaolo e Unicreditcon il supporto delle banche co-dealer Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco BPM.

Codici ISIN e dettagli operativi

Durante il periodo di collocamento, il codice ISIN del titolo è stato IT0005713539. Per le eventuali vendite sul mercato secondario a partire dalla data di regolamento, il codice ISIN sarà IT0005713547.

Questo titolo di stato rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori retail che desiderano proteggersi dall’inflazione e beneficiare di un rendimento garantito. La sua struttura, che combina un tasso minimo garantito con un premio finale, lo rende particolarmente attraente in un contesto economico incerto.

Il successo della prima emissione del BTP Italia Sì dimostra l’appetito degli investitori per strumenti finanziari che offrono sicurezza e rendimenti legati all’inflazione. Con un tasso minimo garantito dell’1,60% più l’inflazione, questo titolo promette di essere una scelta solida per chi cerca di preservare e far crescere il proprio capitale nel lungo periodo.