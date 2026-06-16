BTP Italia Sì: come funziona il nuovo titolo di Stato per i risparmiatori

Il BTP Italia Sì è un titolo di Stato quinquennale pensato per i risparmiatori individuali: cedole legate all'Indice FOI, tasso minimo garantito all'1,60% e premio finale dello 0,6% per chi mantiene il titolo fino al 2031.

Il mercato retail avrà a disposizione un nuovo titolo di Stato: BTP Italia Sìun’obbligazione della durata di cinque anni progettata per offrire protezione dall’aumento dei prezzi al consumo attraverso cedole indicizzate all’inflazione nazionale. Il periodo di collocamento previsto va da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, con la possibilità di chiusura anticipata in caso di forte domanda.

Il titolo combina un rendimento minimo garantito e componenti variabili legate all’andamento dell’Indice FOI (l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con alcune agevolazioni fiscali rivolte ai sottoscrittori retail.

Caratteristiche principali del titolo e meccanica dei rendimenti

Il BTP Italia Sì ha una durata di cinque anni e riconosce cedole semestrali parametrate all’inflazione nazionale. Alla struttura indicizzata si aggiunge un tasso minimo fisso fissato all’1,60%che funge da garanzia anche in scenari di deflazione: al valore minimo si somma il tasso di inflazione rilevato nel periodo di riferimento per determinare l’importo delle cedole. Chi sottoscrive il titolo alla sua emissione e lo detiene fino alla scadenza del 2031 beneficerà inoltre di un premio finale dello 0,6% sul capitale.

Il tasso minimo può essere rivisto esclusivamente al rialzo al momento della chiusura del collocamento, in funzione delle condizioni di mercato. Il capitale nominale sottoscritto è garantito a scadenza e il titolo può essere ceduto sul mercato prima della scadenza, alle condizioni correnti, con lotti minimi da 1.000 euro.

Indicatore di riferimento e esempi di calcolo

L’elemento di indicizzazione è l’Indice FOIche costituisce il parametro ufficiale per il calcolo dell’inflazione ai fini delle cedole. Per ottenere il rendimento complessivo delle cedole occorre sommare il tasso minimo garantito e la variazione dell’indice nel periodo considerato; nella documentazione informativa sono disponibili esempi pratici che mostrano come si traducono le variazioni dell’inflazione nelle cedole semestrali.

Vantaggi fiscali, modalità di acquisto e condizioni di collocamento

Dal punto di vista fiscale il BTP Italia Sì beneficia dell’aliquota agevolata del 12,5% sugli interessi, prevista per i titoli di Stato, ed è esente dalle imposte di successione. Inoltre, fino a un investimento complessivo di 50.000 euro in titoli pubblici, il patrimonio investito in BTP è escluso dal calcolo dell’ISEE. Durante il periodo di collocamento non sono previste commissioni di acquisto e tutte le domande presentate vengono soddisfatte integralmente.

Il taglio minimo è di 1.000 euro e l’investimento non comporta vincoli di sottoscrizione oltre la durata del titolo: è possibile infatti vendere il titolo prima della scadenza sul mercato regolamentato. Il codice ISIN comunicato per questa emissione è IT0005713539.

Canali di sottoscrizione e ruolo delle banche

I risparmiatori retail possono acquistare il titolo presso la propria banca o l’ufficio postale dove è detenuto il conto titoli, oppure tramite servizio di home-banking abilitato al trading online, evitando la necessità di recarsi in filiale. Il collocamento avverrà sul mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato (MOT) tramite due banche dealer e due co-dealer, che gestiranno l’offerta durante il periodo di emissione.

Per informazioni operative è stato messo a disposizione un canale di contatto dedicato e la documentazione pubblica include una FAQ, la scheda informativa e note tecniche pensate sia per i risparmiatori sia per gli operatori di mercato.

Regole di mercato e protezioni per i sottoscrittori

Durante i giorni di collocamento il titolo può essere acquistato alla pari (100) e successivamente scambiato sul mercato in conformità alle condizioni di mercato, sempre per multipli di 1.000 euro. L’emissione è mirata esclusivamente al segmento retail: per questo sono previste misure che garantiscono la soddisfazione integrale della domanda degli investitori individuali e l’assenza di commissioni in fase di sottoscrizione.

La combinazione tra tasso minimo garantitoindicizzazione all’Indice FOI e il premio finale per chi mantiene il titolo fino a scadenza rende il prodotto adatto a chi cerca una protezione esplicita dall’inflazione unita a una struttura semplice e trasparente per i piccoli risparmiatori.

Per approfondire i dettagli e consultare la modulistica disponibile è possibile rivolgersi alla propria banca o consultare la documentazione rilasciata dall’emittente, che include esempi di calcolo delle cedole e note rivolte agli operatori.