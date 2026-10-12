Scopri tutti i dettagli sugli orari, le aule e le prove obbligatorie per il primo anno di Economia 2026/27.

Il primo semestre dell’anno accademico 2026/27 per gli studenti del Corso di Laurea in Economia è già operativo su tutti i canali digitali dell’Ateneo. Oltre al classico calendario, gli iscritti possono controllare in tempo reale la disponibilità delle aule, gli orari delle lezioni e le eventuali variazioni comunicate dai docenti. Tutti gli aggiornamenti sono centralizzati su AgendaWEB ma sono disponibili anche tramite l’applicazione mobile OrariUniPD e la piattaforma di e-learning Moodle. In questo articolo trovi una panoramica completa su come accedere alle informazioni, su quali sono le scadenze per le prove obbligatorie di lingua inglese e informatica, e su quali conseguenze attendono chi non dovesse superare i test entro i termini stabiliti.

Gestione degli orari e delle aule

Il portale AgendaWEB consente di visualizzare l’occupazione quotidiana di ogni aula del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. Selezionando il proprio corso di studi è possibile scorrere le settimane con le frecce << >> e verificare gli orari di ciascuna lezione. È importante controllare le note allegati: non tutti i corsi iniziano nella prima settimana del calendario e alcune lezioni potrebbero subire variazioni per esigenze organizzative. Per chi preferisce lo smartphone, l’app OrariUniPD replica tutti i dati di AgendaWEB e permette di aprire direttamente la posizione dell’aula su Google Maps.

Strumenti digitali a disposizione

Oltre al sito web, gli studenti possono monitorare le comunicazioni dei docenti sulla bacheca News di Moodle. Qui vengono pubblicati materiali didattici, avvisi di sospensione o spostamento delle lezioni e, soprattutto, i link per l’iscrizione alle prove obbligatorie. L’accesso è garantito dalle credenziali Single Sign On (nome.cognome@). Per chi non ha ancora attivato l’account, è possibile seguire la guida “Come accedere a Moodle SESP” disponibile nella stessa piattaforma.

Procedure di verifica per i singoli insegnamenti

Il catalogo dei corsi, consultabile all’indirizzo https:///, fornisce dettagli su docente titolare, lingua di insegnamento, CFU, prerequisiti, testi di riferimento e modalità di erogazione. Inoltre, la rubrica dell’Ateneo (https:///rubrica) permette di reperire i recapiti dei professori e gli orari di ricevimento. Chi ha dubbi sull’orario di una specifica lezione può rivolgersi ai monitor presenti nella sede di via Bassi 1.

Prove obbligatorie di lingua inglese e informatica per TrEC 1° anno

Per tutti gli studenti del primo anno del percorso TrEC è previsto l’obbligo di superare due test: TAL B2 lettura e ascolto per la lingua inglese e la prova di Informatica. Possedere certificazioni esterne (IELTS, TOEFL, certificati informatici) non esenta dall’obbligo di sostenere le prove interne, a meno che non si sia già in possesso dell’open badge TAL B2 rilasciato dal CLA in precedenti percorsi universitari.

Test di Inglese: TAL B2 lettura e ascolto

Le prove per le matricole 2026/27 si svolgeranno in presenza presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) il 1 e il 2 ottobre 2026. L’iscrizione è aperta dal 15 settembre e chiude alle 9:00 del 28 settembre, tramite il form disponibile nella pagina Moodle del CLA (https:///cla/course/view.php?id=4380). È indispensabile usare le credenziali Single Sign On sia per la registrazione sia per il giorno della prova. Chi ha esigenze particolari (disabilità, dislessia) deve comunicare la necessità di una prova personalizzata almeno 10 giorni prima, compilando il form dell’Ufficio Servizi agli Studenti – Settore Inclusione. Per prepararsi è disponibile una simulazione di test al sito del CLA. I risultati saranno pubblicati entro il 6 ottobre 2026 e, in caso di superamento, verrà rilasciato un Open Badge da ritirare via e-mail entro dicembre 2026.

Prova di Informatica

La prova di informatica è prevista per il giovedì 24 settembre 2026, con eventuali turni aggiuntivi il giorno successivo in base al numero di iscritti. L’iscrizione avviene sulla pagina Moodle del corso (https:///course/view.php?id=2839), con scadenza alle 12:00 del 22 settembre 2026. Anche in questo caso è necessario possedere le credenziali Single Sign On. I risultati saranno pubblicati entro il 5 ottobre 2026 nella stessa area Moodle. Gli studenti che superano la prova al primo tentativo non sono tenuti a frequentare le lezioni e potranno inserire l’idoneità nella prima sessione d’esami utile (gennaio/febbraio 2027) tramite Uniweb.

Conseguenze per chi non ottiene le idoneità

Chi non riesce a superare entro il 30 settembre 2027 sia il test di inglese sia quello di informatica non potrà sostenere esami diversi da quelli del primo anno. L’iscrizione a ulteriori esami sarà bloccata fino alla registrazione delle idoneità nel libretto universitario. Per evitare questa situazione è fondamentale compilare e confermare il Piano di Studio in Uniweb, seguendo le istruzioni fornite nella sezione “Piano di studio”. Inoltre, gli studenti devono tenere sotto osservazione le scadenze di accertamento del profitto (18 gennaio – 19 febbraio 2027 per il primo semestre, 14 giugno – 16 luglio 2027 per il secondo semestre) per non incorrere in sanzioni amministrative.

Rispettare le date di iscrizione ai test obbligatori e monitorare costantemente gli aggiornamenti su AgendaWEB e Moodle garantirà una regolare prosecuzione degli studi senza interruzioni.