Dalle origini di internet alle piattaforme e all'intelligenza artificiale: un percorso tra economia, lavoro e consumo.

Il digitale ha trasformato in pochi decenni il modo in cui si produce, si lavora e si compra. Questo testo ripercorre le tappe principali di questa trasformazione, partendo dalla nascita di internet fino alle piattaforme e all’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di mostrare come i cambiamenti tecnici si intreccino con le istituzioni economiche.

Da cyberspazio a piattaforma: la storia di internet

La rete è nata come infrastruttura tecnica e culturale, sviluppata a partire dagli anni Sessanta. Negli anni Ottanta e Novanta è stata percepita come un cyberspazio, uno spazio separato dalla vita quotidiana. Nel decennio successivo è diventata uno specchio della società, mentre dal 2010 la sua gestione si è concentrata nelle mani di poche piattaforme private, che hanno ridefinito mercati e relazioni.

Capitalismo digitale e nuove forme di lavoro

Secondo la lettura proposta, il capitalismo digitale non elimina le istituzioni tradizionali come mercato, imprese, Stato e denaro, ma le ridisegna. Il caso di Blockbuster e Netflix mostra come un modello organizzativo possa sostituirne un altro. Il lavoro di piattaforma coinvolge oggi forme diverse di occupazione, dalla consegna su commissione alla produzione di contenuti, con questioni aperte su qualità, tutele e rappresentanza collettiva.

Consumo e sharing economy

Il consumo digitale si è spostato dalla semplice vendita online a pratiche in cui il consumatore diventa anche produttore, come nella sharing economy. Questo modello ha mostrato limiti evidenti, mentre il consumatore è diventato anche un prodotto, con dati raccolti, accumulati e usati per orientare le scelte.

L’intelligenza artificiale come sistema socio-tecnico

L’IA ha conosciuto fasi alterne di entusiasmo e sfiducia, dagli studi degli anni Quaranta fino alla fase attuale, aperta dagli sviluppi del 2012. Viene letta come un sistema socio-tecnico, in cui tecnologia e contesto sociale si influenzano a vicenda. Restano aperte le questioni legate a disuguaglianze, responsabilità e opacità delle decisioni automatizzate.