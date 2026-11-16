Un indirizzo di scuola superiore dedicato alla gestione amministrativa, giuridica e contabile delle imprese, con uno sguardo su finanza, marketing e vendite.

L’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing prepara studenti alla gestione amministrativa, giuridica e contabile delle imprese. Il percorso affianca anche la finanza, il marketing e le attività commerciali e di vendita, con un taglio pratico orientato al mondo del lavoro.

Competenze di base e strumenti

Al termine del percorso lo studente sa usare il lessico della lingua italiana nei diversi contesti, dal sociale all’economico fino al tecnologico. Acquisisce un inglese di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento, utile per lavorare e studiare all’estero. Impara a redigere relazioni tecniche, a documentare le attività di gruppo e a usare la gestione per progetti. Sviluppa inoltre capacità di comunicazione visiva e multimediale, e impara a ragionare con il linguaggio della matematica per interpretare dati qualitativi e quantitativi.

Cosa serve nel lavoro in azienda

Chi frequenta questo indirizzo impara a leggere le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali e a collegarle alla realtà di una singola azienda. Studia la normativa civilistica, fiscale e pubblicistica, e interpreta i sistemi aziendali attraverso modelli, processi e flussi informativi. Viene formato anche sulla contabilità integrata, sulla programmazione e controllo di gestione e sulla collocazione del marketing nel ciclo di vita dell’impresa. Vengono inoltre trattate le caratteristiche del mercato del lavoro e la collaborazione alla gestione delle risorse umane.

Come iscriversi

Per accedere alla scuola secondaria di secondo grado occorre aver completato il primo ciclo di studi. L’iscrizione avviene online tramite il sito , compilando un modulo disponibile nel periodo indicato ogni anno dalla circolare sulle iscrizioni, di norma pubblicata nel mese di novembre.

La segreteria dell’istituto si trova in Viale XX Settembre 116, a Carrara Fossola (MS), CAP 54033. Riceve dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 8.15 e dalle 10.00 alle 12.00, e il martedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00. Per fissare un appuntamento si può scrivere a msis01700r@ indicando brevemente l’argomento. Per emergenze si chiama lo 0585 70354 dalle 7.30 alle 13.30.