Gli investimenti immobiliari in Italia crescono del 26% e superano di gran lunga la media europea, trainati da logistica e mixed use.

Il mercato immobiliare italiano corre più veloce del resto d’Europa. Nei primi nove mesi del 2026 gli investimenti hanno raggiunto 9,9 miliardi di euro, con un aumento del 26% sullo stesso periodo del 2025. Nello stesso arco di tempo i volumi europei sono cresciuti solo del 5%. I dati, elaborati da Savills Research, sono stati presentati al Real Estate Summit "Quo Vadis Italia?", organizzato dallo studio legale Dla Piper.

Logistica e mixed use alla guida della crescita

A spingere il mercato sono soprattutto due comparti. La logistica cresce del 66% e raggiunge 2 miliardi di euro, mentre il mixed use segna un balzo del 102% fino a 1,2 miliardi. Anche retail (+10%), alberghiero (+14%) e uffici (+16%) registrano aumenti, mentre nel resto del Vecchio Continente questi segmenti sono in calo.

Diverso l’andamento di studentati e multifamily. Gli studentati salgono del 41% in Italia, contro un calo del 21% in Europa. Il multifamily cresce dell’11%, una progressione molto più contenuta rispetto al +43% registrato a livello continentale.

Rendimenti superiori alla media europea

Angela Goodings, Head of European Research di Nuveen Real Estate, osserva che il real estate globale registra performance positive da nove trimestri consecutivi. Nel terzo trimestre del 2026 le compravendite sono cresciute di quasi il 30% su base annua. In Italia il rendimento totale annuo si attesta intorno all’8%, uno dei valori più alti in Europa.

Il report evidenzia anche uno spread positivo di circa 50 punti base tra i rendimenti immobiliari e i BTP decennali.