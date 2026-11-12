La Cassazione ha riconosciuto le crypto‑asset come beni tassabili e ha confermato che il mixing rende più complessa la ricostruzione dei flussi illeciti.

Il 19 giugno 2026 la Corte di Cassazione, sezione II, ha pronunciato una sentenza che segna un punto di svolta nella disciplina delle crypto-asset in ambito penale-tributario. L’esame riguarda due fattori fondamentali: la qualificazione delle criptovalute come beni tassabili ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000 e l’applicazione dell’art. 648-ter-c.p. per l’autoriciclaggio. Il caso è nato da un provvedimento cautelare del Tribunale di Foggia, che aveva parzialmente annullato un sequestro preventivo disposto dal G.I.P., ma aveva confermato le accuse di evasione fiscale e di trasformazione illecita del profitto.

La difesa aveva sostenuto che non vi fosse un profitto autonomo, poiché le criptovalute, a loro avviso, sarebbero state semplicemente il risultato di operazioni finanziarie legittime. Inoltre, si era cercato di separare le condotte tributarie da quelle di autoriciclaggio, presentandole come fenomeni simultanei anziché sequenziali. La Corte, tuttavia, ha respinto integralmente il ricorso, sottolineando il ruolo concreto delle crypto-asset nella costruzione di un modello di “illecito trasformativo”.

Riconoscimento giuridico-economico delle crypto-asset nei reati tributari

La sentenza ribadisce che le crypto-asset possiedono una rilevanza autonoma quale classe di beni, non più considerati semplici segni informatici ma rappresentazioni digitali di valore trasferibili tramite tecnologie a registro distribuito. Questa definizione è fondamentale per inquadrare le plusvalenze generate da operazioni speculative su Bitcoin e altre monete virtuali all’interno dell’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies del TUIR, anche retroattivamente rispetto all’introduzione della lettera c-sexies del 2022.

Plusvalenze e obblighi fiscali: l’estensione della disciplina

Il giudizio della Corte ha confermato che i guadagni derivanti da compravendite o scambi di criptovalute sono imponibili, anche se realizzati prima della modifica normativa del 2022. La legge n. 197/2022 non ha creato un nuovo obbligo, ma ha semplicemente precisato una fattispecie già prevista. Pertanto, ogni plusvalenza o altro provento, se derivante da attività speculativa su Bitcoin, è da considerarsi reddito soggetto a tassazione, indipendentemente dalla data di generazione.

Il mixing come elemento di autoriciclaggio: la decisione della Cassazione

Un aspetto centrale della sentenza riguarda l’utilizzo del servizio di mixing, nello specifico il servizio offerto da Wasabi Wallet, per frammentare e moltiplicare i flussi di crypto-asset. Tale operazione è stata ritenuta idonea a ostacolare la ricostruzione delle origini illecite della provvista, configurandosi come una vera e propria trasformazione del profitto ai sensi dell’art. 648-ter-c.p.

Come la Corte ha interpretato il mixing

Il giudizio ha evidenziato che il mixing, inviando le monete a numerosi indirizzi prima di riconciliarle in un conto finale, rende difficoltoso collegare l’importo iniziale con quello ritirato. Questa tecnica, dunque, non è semplicemente un “strumento di anonimizzazione”, ma costituisce un passo ulteriore rispetto al reato tributario di base, poiché l’utile fiscale viene trasformato in una risorsa più difficile da tracciare, integrando un ulteriore reato di autoriciclaggio.

Implicazioni pratiche per contribuenti e professionisti

Alla luce della pronuncia, i soggetti che operano con criptovalute devono considerare non solo la tassazione delle plusvalenze, ma anche le conseguenze penali legate all’uso di servizi di mixing. Gli studi di consulenza fiscale sono chiamati a monitorare le operazioni di acquisto, vendita e movimentazione di crypto-asset, attestando la provenienza legittima dei fondi. Inoltre, le autorità di controllo potranno avvalersi di questa interpretazione per ampliare le indagini su casi di evasione che prevedono la successiva “pulizia” dei proventi tramite tecniche di anonimizzazione digitale.