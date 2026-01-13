Cd-Servizi: un utile record e migliori condizioni per il personale

Negli ultimi mesi, la Cd-Servizi Spa, la società interamente controllata dalla Camera dei deputati, ha riportato risultati economici sorprendenti.

Con un utile di oltre 1,2 milioni di euro e una significativa riduzione dei costi rispetto ai precedenti contratti esternalizzati, la situazione economica della società è in netta crescita.

Questo bilancio, che attende il consuntivo annuale previsto nel prossimo mese, dimostra come una gestione interna possa portare a vantaggi tangibili sia per l’ente pubblico che per i lavoratori coinvolti. I dati raccolti da gennaio ad evidenziano un utile ripartito tra i vari servizi offerti, con la pulizia che contribuisce con 487 mila euro, il facchinaggio con 69 mila euro, il supporto esecutivo con 121 mila euro e la ristorazione con 570 mila euro.

Vantaggi dell’internalizzazione dei servizi

La scelta della Camera di internalizzare i servizi precedentemente esternalizzati ha portato a una riduzione dei costi di circa 300mila euro. Questo significa che le risorse, invece di arricchire le aziende appaltatrici, rimangono nel bilancio della Cd-Servizi, permettendo investimenti per il miglioramento delle condizioni lavorative.

Integrazione dei lavoratori di L’Operosa

Un’importante novità riguarda l’integrazione di 96 dipendenti della società L’Operosa, che sono stati storicamente attivi presso la Camera. Questa misura non solo stabilizza la forza lavoro, ma contribuisce anche a un miglioramento delle condizioni economiche, ampliando le ore lavorative e le retribuzioni.

Ad oggi, sono stati convertiti 18 contratti da part-time a tempo pieno e sono stati estesi gli orari per ben 93 dipendenti. Inoltre, ci sono stati progressi significativi come l’introduzione di buoni pasto e la revisione anticipata delle scadenze per i permessi retribuiti, tutte azioni volte a migliorare la qualità della vita lavorativa.

Prospettive per il futuro

Guardando al futuro, il bilancio della Camera per il 2026 mostra stanziamenti inferiori di 296 mila euro rispetto ai budget previsti per le gestioni esternalizzate nel 2026. Questo cambiamento è significativo e dimostra un impegno a mantenere i costi sotto controllo, nonostante le migliorie per il personale. È importante notare che non ci saranno nuovi reclutamenti nel settore ristorazione, a differenza di quanto affermato da alcune fonti stampa.

Un passo verso la giustizia sociale

Questo approccio non è solo finanziario, ma rappresenta un passo importante verso la giustizia sociale. La ristrutturazione dei contratti di lavoro e l’internalizzazione dei servizi sono segnali evidenti di un riconoscimento delle competenze e dei diritti dei lavoratori. La Camera sta ponendo le basi per un futuro più stabile e sereno per tutti i dipendenti.

In sintesi, la Cd-Servizi Spa sta dimostrando che un modello di gestione interna non solo può portare a profitti, ma può anche garantire un lavoro dignitoso e condizioni migliori per i propri dipendenti. Con l’approvazione delle nuove misure, è prevista una maggiore integrazione e stabilizzazione del personale, elemento fondamentale per il successo dei servizi forniti.