Cd-Servizi: Vantaggi e Condizioni Ottimali per il Personale con Utili Record

Negli ultimi mesi, la Cd-Servizi Spa ha registrato risultati finanziari eccezionali, con un utile superiore a 1,2 milioni di euro.

Questa società, completamente controllata dalla Camera dei deputati, è stata fondata per gestire internamente servizi quali pulizie, ristorazione e facchinaggio. I dati resi noti dalla Camera evidenziano l’efficacia di questa operazione di insourcing, rispetto alle precedenti gestioni esternalizzate.

Un utile significativo e riduzione dei costi

I risultati evidenziano che la Cd-Servizi ha generato un utile complessivo di 1,2 milioni di euro, con singoli servizi che contribuiscono in modo sostanziale a questa cifra. In particolare, il settore della ristorazione ha portato a un utile di 570 mila euro, mentre le pulizie hanno registrato 487 mila euro. Anche il facchinaggio e il supporto esecutivo hanno contribuito positivamente, rispettivamente con 69 mila e 121 mila euro.

I vantaggi dell’insourcing

Questa strategia di insourcing ha portato a una diminuzione delle spese complessive di circa 300 mila euro rispetto ai costi delle gestioni esternalizzate. I fondi che precedentemente andavano alle aziende appaltatrici ora sono reinvestiti nella Cd-Servizi, consentendo l’adozione di misure per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti, come l’aumento degli orari di lavoro e delle retribuzioni.

Miglioramenti per il personale

La Cd-Servizi ha implementato diverse iniziative per promuovere il benessere dei propri lavoratori. Sono stati convertiti 18 contratti da tempo parziale a tempo pieno e per 93 dipendenti è stata estesa la durata mensile del lavoro da 20 a 24 ore. Inoltre, i dipendenti usufruiscono di un sistema di buoni pasto e di un’anticipazione dei permessi retribuiti. Queste misure contribuiscono a creare un ambiente di lavoro più sostenibile e gratificante.

Integrazione dei dipendenti esternalizzati

Un ulteriore passo significativo è l’integrazione di 96 dipendenti della società L’Operosa all’interno della Cd-Servizi, i quali già operavano presso le sedi della Camera. Questa iniziativa non solo stabilizza i posti di lavoro, ma assicura anche continuità e qualità nei servizi forniti.

Prospettive per il futuro

Si prevede che gli stanziamenti di bilancio per i servizi della Cd-Servizi rimangano inferiori di 296 mila euro rispetto ai budget inizialmente previsti per le gestioni esternalizzate. È significativo sottolineare che non sono previsti nuovi reclutamenti nel settore della ristorazione, contrariamente a quanto riportato da alcune fonti. I dati del primo consuntivo annuale saranno pubblicati a febbraio, fornendo ulteriori dettagli sui risultati e sulle strategie future.

La Cd-Servizi ha non solo raggiunto un utile record, ma ha anche messo in atto strategie per migliorare le condizioni lavorative, creando le basi per un futuro sostenibile e prospero per i propri dipendenti.

