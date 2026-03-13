Chiusura dello Stretto di Hormuz e impatto sui prezzi del petrolio

La chiusura de facto dello Stretto di Hormuz, corridoio marittimo attraverso il quale transita circa un quinto della produzione petrolifera mondiale, ha rimesso al centro del dibattito globale il tema della sicurezza energetica.

Con il flusso di navi drasticamente ridotto e numerosi attacchi a imbarcazioni commerciali registrati nelle ultime settimane, i mercati hanno reagito con forti oscillazioni: il Brent ha superato la soglia dei 100 dollari al barile e le quotazioni sono aumentate di quasi il 40% rispetto ai livelli precedenti all’inizio del conflitto.

La situazione è alimentata da messaggi bellicosi, rivendicazioni di responsabilità per attacchi e annunci pubblici che indicano l’intenzione di mantenere il blocco delle rotte marittime. Organismi internazionali e governi hanno risposto con misure di emergenza, tra cui il rilascio programmato di stock strategici, nel tentativo di calmierare i prezzi e mitigare un shortfall giornaliero stimato in milioni di barili.

Come cresce la pressione sui prezzi

Il razionale dietro l’impennata dei listini è semplice ma implacabile: un calo del transito nello Stretto si traduce in una riduzione dell’offerta immediatamente percepibile dai trader. Prima del conflitto, il centro di monitoraggio marittimo britannico segnalava una media di 138 transiti giornalieri; da quando sono iniziati gli attacchi e le minacce, il numero è crollato a poche unità al giorno. Questo congestionamento logistico amplifica la volatilità: ogni notizia su ulteriori attacchi, o sull’impossibilità di scortare le navi, si riflette rapidamente sul prezzo del petrolio.

Indicatori di mercato e reazioni degli operatori

I partecipanti al mercato guardano a indicatori come i futures sul Brent e le disponibilità degli stock commerciali. Nonostante annunci di misure straordinarie, la percezione di un deficit giornaliero — stimato in decine di milioni di barili nelle peggiori ipotesi — rende difficile calmierare i prezzi. Alcuni commentatori economici insistono che l’economia globale, meno dipendente dall’energia rispetto al passato, potrebbe comunque non riuscire a frenare una salita dei prezzi fino a livelli estremi se la crisi dovesse protrarsi.

Le contromisure internazionali e le riserve strategiche

Di fronte all’impennata dei prezzi, l’IEA ha coordinato un intervento collettivo: i paesi membri hanno concordato il rilascio di 400 milioni di barili dalle riserve d’emergenza, una misura volta ad attenuare l’urto immediato sui mercati. Paesi singoli hanno già annunciato contributi, con il Giappone che ha dichiarato l’immissione di riserve private e nazionali e nazioni europee che si sono dette pronte a rilasciare scorte. Tuttavia, gli analisti sottolineano che tali rilasci funzionano solo come tampone temporaneo se il flusso attraverso lo Stretto non viene ripristinato.

Limiti e implicazioni del ricorso alle riserve

L’utilizzo delle riserve strategiche è una soluzione a breve termine: serve a calmare i mercati e a garantire forniture immediate, ma non ripristina la capacità produttiva o la logistica compromessa. Inoltre, l’efficacia dipende dalla quantità rilasciata, dalla tempistica e dalla fiducia degli operatori nel fatto che la crisi sia contenibile. Se il blocco dovesse perdurare, anche grandi immissioni di petrolio potrebbero non essere sufficienti a evitare ulteriori rialzi.

Scenari per il medio termine

Le prospettive rimangono incerte e dipendono da fattori politici, militari e logistici. Se il conflitto si protrae, il mercato potrebbe sperimentare periodi di forte volatilità con prezzi che reagiscono sia alle dichiarazioni degli attori coinvolti sia ai dati reali sul transito e sugli attacchi. Tra gli scenari possibili c’è l’introduzione di scorte supplementari, corridoi alternativi per il trasporto via mare o l’uso di escorts navali internazionali, ma ciascuna opzione comporta rischi e costi elevati.

In questo contesto, consumatori, imprese e decisori pubblici devono prepararsi a una fase di aggiustamento: la gestione delle scorte, la diversificazione delle fonti e politiche di contenimento della domanda saranno strumenti chiave. Monitorare indicatori come i livelli dei futures, le dichiarazioni ufficiali e le statistiche sul transito marittimo rimane fondamentale per comprendere l’evoluzione di una crisi che mette alla prova la resilienza del sistema energetico globale.