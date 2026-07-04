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4 Luglio 2026

Come il calo del Mag-7 può influenzare gli investimenti in capitale fisso

Il calo del Mag-7 rispetto al picco del 29 maggio solleva interrogativi sulla tenuta degli investimenti in equipment e software; il testo esamina analogie con il 2000, stime di GDPNow e scenari di ritardo tra prezzo delle azioni e spesa aziendale.

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Come il calo del Mag-7 può influenzare gli investimenti in capitale fisso

Negli ultimi mesi l’indice Mag-7 si è avvicinato a un livello inferiore del 12,2% rispetto al picco registrato il 29 maggio un movimento che suggerisce una ridefinizione delle aspettative degli investitori sulle aziende tech. Questo tipo di oscillazione porta con sé domande concrete: la contrazione dei corsi azionari presagisce una frenata degli investimenti reali in capitale fisso, oppure le imprese useranno riserve interne per continuare a finanziare la crescita?

Per orientare la lettura dei fatti è utile confrontare due serie distinte: l’andamento degli indici azionari di riferimento e la dinamica della spesa per nonresidential fixed investment con particolare attenzione a equipment e software. Le proiezioni di GDPNow per il secondo trimestre del 2026, aggiornate al 7/2/2026 offrono un punto di riferimento per valutare la traiettoria recente della spesa.

Il confronto storico con il ciclo del 2000 e i punti fermi

Nel ciclo di inizio millennio il mercato azionario toccò il massimo a fine 2000Q1 e la nonresidential fixed investment raggiunse il picco entro 2000Q4. Questa sequenza ha suggerito l’esistenza di un lag tra il massimo dei prezzi azionari e il massimo della spesa reale: in altri termini, le valutazioni tendono a precedere la risposta degli investimenti. Nel confronto attuale occorre però considerare differenze operative importanti: molte delle grandi imprese tecnologiche di oggi disponevano di accantonamenti e utili trattenuti sufficienti per finanziare investimenti interni durante la fase di riduzione delle valutazioni, mentre l’accesso al debito è diventato più importante solo di recente.

Una misura di confronto: il ritardo e l’indicatore normalizzato

Per rendere confrontabile il presente con il passato, si può normalizzare la serie della nonresidential fixed investment sul picco e applicare un ipotetico ritardo. Uno degli esercizi consiste nel confrontare la traiettoria osservata con una versione scalata e ritardata rispetto alla crisi del 2000: nella ricostruzione proposta, un ritardo di tre trimestri tra il picco azionario e quello degli investimenti fornisce un riferimento per immaginare possibili sviluppi se il picco azionario fosse già stato raggiunto.

Comportamento recente di equipment e software e le stime per 2026

I dati relativi alla spesa per equipment (scala logaritmica sinistra) e software (scala logaritmica destra), misurati in miliardi di dollari chained al 2017 e aggiustati per stagionalità, mostrano una dinamica espansiva che, almeno ad occhio, sembra lontana dall’esaurirsi: l’impressione è di una propensione a investire che rimane significativa nei segmenti tecnologici. La stima di GDPNow per il secondo trimestre del 2026, pubblicata il 7/2/2026 rappresenta il più recente tassello empirico utile a verificare se la spesa reale stia seguendo il mercato azionario o se mantenga inerzia positiva.

Se, come ipotizzato in alcuni scenari, il picco delle quotazioni legate all’AI costituisse un punto di massimo, il possibile effetto sulla spesa reale dipenderebbe da fattori concreti: accesso al credito, utili trattenuti e decisioni di investimento delle grandi imprese. Nel confronto con il 2000 va sottolineato che la struttura finanziaria delle imprese e la composizione del capitale sono cambiate, perciò l’analogia non è meccanica.

Dati verificati e fonti istituzionali citate

Le misure di nonresidential fixed investment e le revisioni trimestrali sono tratte dagli archivi del BEA e dalle statistiche della Atlannta Fed integrate con calcoli dell’autore per normalizzazioni e confronti storici. La stima di crescita per il secondo trimestre del 2026 è la previsione di GDPNow aggiornata il 7/2/2026. Nel contesto storico si fa riferimento anche alla partecipazione dell’autore a ERP 2001 per ricordare la prospettiva personale maturata durante il ciclo del dot-com.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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