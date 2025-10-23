Come l’intelligenza artificiale sta ridefinendo il modo in cui cerchiamo informazioni online

Problema/scenario

Il passaggio da una ricerca tradizionale a un paradigma basato su intelligenza artificiale ha avuto un impatto significativo sulle performance delle aziende online. Secondo recenti statistiche, oltre il 95% delle ricerche effettuate tramite Google AI Mode non richiedono clic, e il CTR per la prima posizione è crollato da 28% a 19% (-32%). Questo fenomeno di zero-click search ha comportato un drastico calo del traffico per testate come Forbes e Daily Mail, rispettivamente con un -50% e -44% nel traffico organico.

Analisi tecnica

La transizione verso i motori di risposta, come ChatGPT e Claude, differisce notevolmente dai motori di ricerca tradizionali. I Foundation Models utilizzano enormi dataset per generare risposte contestualizzate, mentre i sistemi RAG (Retrieval-Augmented Generation) combinano la generazione di contenuti con la ricerca di informazioni pertinenti. Questi cambiamenti portano a meccanismi di citazione più complessi, dove le fonti vengono selezionate in base a pattern di grounding e source landscape.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore

del settore Identificare 25-50 prompt chiave

Testare su ChatGPT , Claude , Perplexity e Google AI Mode

, , e Setup di Analytics (GA4 conregexper bot AI)

Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per garantire AI-friendliness

Pubblicare contenuti freschi

Assicurare presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)

Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita

Fase 3 – Assessment

Tracciare metriche: brand visibility , website citation , traffico referral , sentiment analysis

, , , Utilizzare tool come Profound , Ahrefs Brand Radar , Semrush AI toolkit

, , Condurre un testing manuale sistematico

Fase 4 – Refinement

Iterare mensilmente sui prompt chiave

Identificare nuovi competitor emergenti

Aggiornare contenuti non performanti

Espandere su temi con maggiore traction

Checklist operativa immediata

Aggiungere FAQ con schema markup in ogni pagina importante

in ogni pagina importante Utilizzare H1/H2 in forma di domanda

in forma di domanda Includere un riassunto di 3 frasi all’inizio dell’articolo

Verificare l’accessibilità senza JavaScript

Controllarerobots.txt: non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot

, , Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro

Richiedere recensioni fresche su G2 / Capterra

/ Pubblicare contenuti suMedium,LinkedIn,Substack

Prospettive e urgenza

È ancora presto per comprendere appieno l’impatto delle ricerche AI, ma il tempo stringe. Le aziende che agiscono ora possono trarre vantaggio da opportunità significative, mentre quelle che procrastinano rischiano di perdere terreno nel mercato. L’evoluzione futura potrebbe includere modelli come Pay per Crawl di Cloudflare, rendendo ancora più critico l’adattamento alle nuove dinamiche di ricerca.