Come lo shock del petrolio ridefinisce investimenti e rischio: non è la stagflazione degli anni 70

L’attuale rincaro del petrolio ha riacceso timori di stagflation simili a quelli degli anni Settanta, ma molte delle condizioni che allora produssero inflazione persistente e stagnazione non sono più presenti.

Oggi la struttura dell’economia, la produzione domestica di energia e la politica monetaria hanno caratteristiche che ne attenuano l’impatto rispetto al passato. È utile separare l’effetto immediato di un aumento dei prezzi dell’energia dall’ipotesi più ampia di un cambiamento strutturale duraturo nei mercati.

Nel valutare le conseguenze bisogna tenere insieme tre elementi: la riduzione dell’intensità energetica del Pil, le previsioni delle principali agenzie e la possibile riallocazione di capitale dagli asset finanziari ai beni reali. Comprendere questi fattori aiuta a distinguere uno shock transitorio da un vero regime shift che potrebbe prolungare la pressione sui prezzi di materie prime e infrastrutture.

Perché non è la stagflation classica

La stagflation degli anni Settanta fu la combinazione di inflazione radicata, crescita anemica e incapacità delle autorità monetarie di ancorare le aspettative. Oggi l’inflazione, sebbene aumentata nel 2026, è in fase di discesa rispetto al picco e le banche centrali godono di maggiore credibilità. Inoltre, la capacità produttiva nazionale di petrolio è cresciuta: gli Stati Uniti non sono più alla mercé di un embargo esterno come nel 1973. Infine, la domanda interna e i bilanci societari appaiono meno fragili rispetto a scenari di crollo generalizzato della spesa, riducendo la probabilità che uno shock energetico si traduca automaticamente in recessione.

Le ancore che cambiano l’impatto

Più in dettaglio, la minore intensità petrolifera del Pil e una struttura economica più elettrificata attenuano la trasmissione dei rincari energetici ai prezzi finali. L’anchoring delle aspettative inflazionistiche e una politica monetaria più credibile limitano il rischio che salari e prezzi si rincorrano in modo autoalimentante. Anche il settore energetico stesso è trasformato: la combinazione di shale, investimenti in rinnovabili e mix energetico diverso rispetto al passato riduce la vulnerabilità complessiva.

Dati e previsioni: cosa dicono le agenzie

Le fonti ufficiali forniscono un quadro utile per quantificare l’impatto. Le serie sulla intensità energetica del Pil mostrano un declino sostanziale rispetto al 1973 (dati EIA e BEA, 2025Q4 second release), il che attenua la relazione storica tra prezzo del petrolio e recessione. Allo stesso tempo, valutazioni come quelle di Fitch, riportate il 15 marzo, aggiornano le previsioni di crescita globale e le proiezioni del prezzo del petrolio in funzione di ipotesi operative come la chiusura temporanea dello Stretto di Hormuz.

Scenari e numeri chiave

Fitch stima che la crescita mondiale si sia attestata al 2,7% l’anno scorso e prevede un rallentamento lieve a 2,6% nel 2026 se lo shock petrolifero resta di breve durata, con la previsione media del Brent portata a USD 70 al barile (da 63). Lo scenario avverso, in cui il petrolio si mantiene a USD 100, comporterebbe una perdita di circa 0,4 punti percentuali di Pil mondiale dopo un anno e mezzo e un aumento dell’inflazione di 1,2-1,5 punti in Europa e negli Stati Uniti.

Implicazioni per gli investitori: tattica e strategia

Dal punto di vista operativo, la storia recente suggerisce che il prezzo del petrolio può avere un forte rally iniziale seguito da un ritorno verso livelli più modesti quando il premio di rischio geopolitico si smorza. In parallelo, asset come oro e infrastrutture energetiche tendono a conservare valore durante periodi di incertezza più prolungata. Più in profondità, il mercato sembra avviare una riattribuzione di valore: capitali che per anni hanno favorito modelli asset-light stanno ora guardando alla produzione fisica, ai semiconduttori, al rame e alle catene logistiche come investimenti strategici per i prossimi anni.

In sintesi, lo shock petrolifero attuale non replica automaticamente lo schema degli anni Settanta: l’impatto dipende dalla durata del rialzo e dalla capacità di adattamento dell’offerta. Per gli investitori la scelta non è binaria tra paura e immobilismo, ma tra trading tattico sui picchi di prezzo e posizionamento strategico su beni reali e infrastrutture che beneficiano di un ciclo di investimento protratto.