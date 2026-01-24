Come Proteggersi dalle Truffe nelle Criptovalute: Guida Essenziale per Investitori

Negli ultimi tempi, si è osservato un preoccupante aumento delle truffe nel settore delle criptovalute, con un focus particolare sulle vittime di frodi finanziarie passate.

Questa nuova ondata di inganni, nota come fase di recupero, si distingue per l’approccio più sofisticato dei truffatori, che si presentano come avvocati esperti nel trattare casi di cripto-truffe.

Tradizionalmente, le vittime ricevevano telefonate da presunti funzionari della blockchain o da falsi rappresentanti di enti di vigilanza. Oggi, i truffatori hanno affinato le loro strategie, presentandosi come membri di studi legali rinomati e specializzati. Tali contatti avvengono spesso tramite telefonate da numeri italiani, il che genera una falsa sensazione di sicurezza nelle vittime.

La costruzione della fiducia da parte dei truffatori

I truffatori utilizzano varie tecniche per instaurare un clima di fiducia. Si avvalgono della reputazione degli avvocati, unendo il loro linguaggio a un’immagine professionale convincente. Spesso, offrono servizi legali, proponendo azioni legali o collaborazioni con autorità internazionali, ma richiedono pagamenti anticipati per spese fittizie.

Il rischio economico e psicologico per le vittime

Una volta versati i fondi richiesti, il contatto può interrompersi o continuare con ulteriori richieste di denaro. Questo comportamento non è altro che una truffa aggravata, in cui i malfattori possono usare nomi e immagini di veri avvocati per rendere la loro operazione più credibile. È fondamentale comprendere che queste azioni non hanno nulla a che vedere con la professione legale legittima.

Come verificare l’autenticità di un avvocato

Per proteggersi da tali inganni, il primo passo consiste nel verificare se il presunto avvocato sia iscritto a un Albo professionale italiano. Questa verifica è semplice e può essere effettuata consultando la banca dati del Consiglio Nazionale Forense (CNF), dove è possibile confermare l’iscrizione e il foro di appartenenza.

Attenzione al sito web dello studio legale

Un altro aspetto cruciale è l’analisi del sito web dello studio legale. Un sito legittimo deve contenere informazioni chiare come la partita IVA, il codice fiscale, un recapito telefonico fisso e dettagli sulla polizza assicurativa per la responsabilità civile. La mancanza di uno di questi dati deve suscitare sospetti e indurre a una maggiore cautela.

Controlli aggiuntivi e segnalazioni

Le recensioni online possono fornire ulteriori indicazioni sulla credibilità di un avvocato. Verificare le recensioni su piattaforme indipendenti come Google o Trustpilot è fondamentale, poiché quelle presenti solo sul sito dello studio possono essere manipolate. Le recensioni verificate, coerenti e con un numero adeguato di feedback, offrono una maggiore affidabilità.

In casi dubbi, è consigliabile contattare direttamente l’Ordine degli Avvocati del foro di presunta appartenenza. Gli Ordini sono in grado di confermare l’esistenza dello studio e fornire informazioni sui recapiti, oltre a segnalare tentativi di usurpazione di identità già noti. Questa prassi è essenziale per evitare truffe.

Infine, è bene ricordare che un avvocato serio non contatterà mai potenziali clienti attraverso telefonate per proporre servizi legali non richiesti. Ogni approccio inaspettato, specialmente se accompagnato da richieste di denaro anticipato, deve essere trattato con sospetto.

Per prevenire queste frodi, è fondamentale informarsi, verificare le fonti e, se necessario, consultare uno studio legale affidabile prima di impegnarsi economicamente.