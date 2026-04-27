Come sostenere il test TOLC-E per Economia e Economia aziendale

Il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania richiede il superamento di un test di accesso per l’ammissione ai corsi triennali di Economia e Economia aziendale, entrambi a numero programmato locale.

Per l’anno accademico 2026/27 i posti disponibili sono suddivisi in 300 posti per Economia e 600 posti per Economia aziendale. Questo articolo riassume i passaggi principali: requisiti formali, modalità di svolgimento del TOLC-E, scadenze per l’inserimento in graduatoria e procedure di immatricolazione.

Per partecipare alla procedura è necessario possedere il diploma di scuola secondaria superiore conseguito entro il 31 luglio 2026 o un titolo estero riconosciuto idoneo. Oltre al titolo di studio, il requisito essenziale è il superamento del TOLC-E, il test d’ingresso erogato dal consorzio CISIA. La preparazione e la conoscenza delle regole amministrative possono fare la differenza quando si tratta di assicurarsi un posto tra quelli disponibili.

Come e dove sostenere il TOLC-E

Il TOLC-E può essere svolto in qualsiasi università che lo eroga e sia in modalità in presenza sia in modalità Tolc @ casa. L’Università di Catania organizza quattro sessioni in presenza distribuite tra maggio e settembre 2026. La registrazione al test avviene sul sito www.cisiaonline.it: occorre creare un account, accedere all’area riservata test CISIA, scegliere la tipologia Tolc-E, selezionare la sede e la data, e procedere al pagamento del contributo di 35 euro. Anche i TOLC sostenuti in altre sedi o in modalità a distanza sono validi per l’inserimento nelle graduatorie.

Struttura e tempi della prova

Il test è composto da 36 quesiti a risposta multipla (5 opzioni) suddivisi in tre sezioni principali: Logica, Comprensione verbale e Matematica. Al termine delle tre sezioni si trova una prova aggiuntiva per l’inglese costituita da 30 quesiti con un tempo massimo di 15 minuti; tale sezione non contribuisce al punteggio di graduatoria. La durata complessiva del test è di 105 minuti. Il punteggio minimo richiesto per considerare il test come superato è di 12 punti.

Disabilità, DSA e misure compensative

I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) possono richiedere ausili e misure compensative durante lo svolgimento della prova. È fondamentale specificare tali necessità al momento della compilazione della domanda di partecipazione sul portale CISIA, in modo che l’Università possa predisporre gli adattamenti richiesti. Le misure devono essere richieste esplicitamente: senza richiesta non è possibile attivare le facilitazioni previste.

Organizzazione delle sessioni e scadenze per la graduatoria

Sostenere il test non è sufficiente: è obbligatorio presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie di merito dell’Università di Catania entro le scadenze previste per ciascuna selezione. Le scadenze sono le seguenti: prima/seconda selezione (maggio-giugno) entro l’8 giugno 2026, terza selezione (luglio) entro il 25 luglio 2026, quarta selezione (settembre) entro il 7 settembre 2026. Per iscriversi alla graduatoria è necessario collegarsi al Portale Studenti_Smart Edu, accedere con SPID o CIE oppure registrarsi fornendo i propri dati, e compilare la domanda online.

Esiti, immatricolazione e obblighi formativi

Dopo la pubblicazione delle graduatorie è importante verificare la presenza dell’ID della propria domanda nella lista degli ammessi. Chi risulta ammesso deve completare la procedura di immatricolazione tramite il Portale Studenti_Smart Edu, compilando la domanda di immatricolazione e provvedendo al pagamento della quota fissa di 156 euro (comprensiva di tassa regionale e imposta di bollo). I candidati che hanno sostenuto il TOLC-E con esito inferiore a 12 punti possono comunque essere ammessi ma con un debito formativo (OFA).

Obblighi formativi aggiuntivi (OFA)

L’OFA è un debito formativo che va colmato mediante la frequenza dei corsi organizzati dal Dipartimento di Economia e Impresa (DEI); le informazioni sui corsi OFA sono pubblicate su www.dei.unict.it. Il mancato annullamento dell’OFA impedisce la partecipazione agli esami di profitto, pertanto è fondamentale rispettare le indicazioni per recuperare eventuali carenze. Nelle prime tre graduatorie il punteggio minimo generalmente richiesto è di 12 punti, mentre nella quarta graduatoria l’immatricolazione può avvenire anche con punteggio inferiore, nei limiti dei posti ancora disponibili.