Scopri tutto sul VPI, le scadenze, le soglie e come recuperare gli obblighi formativi per Economia e Turismo.

Per gli studenti che intendono iniziare il percorso di laurea triennale in Economia Aziendale (CLEA) o in Progettazione e Management del Turismo (TUR) nell’anno accademico 2026/2027, è previsto un test di verifica della preparazione iniziale (VPI). Nonostante l’accesso libero a entrambi i corsi, la prova è indispensabile per poter partecipare alle sessioni d’esame e per evitare penalizzazioni nell’avanzamento degli studi.

Il test per il corso di Economia Aziendale: TOLC-E

Il VPI richiesto agli iscritti al corso CLEA è rappresentato dal TOLC-E somministrato dal consorzio CISIA in lingua italiana. La prova può essere sostenuta entro i due anni solari precedenti l’immatricolazione, scegliendo tra la modalità TOLC@casa o quella in sede universitaria; presso l’Università del Piemonte Orientale è disponibile esclusivamente la prima opzione. Per l’anno accademico corrente, chi completa il test entro il 30 novembre 2026 accede alla sessione invernale, mentre chi lo fa entro il 15 maggio 2027 può sostenere gli esami nella sessione estiva.

Valutazione e soglie di superamento

Il TOLC-E è considerato superato solo se lo studente ottiene almeno 3 punti su 13 nella parte di matematica e 4 punti su 10 nella comprensione dei testi. Il mancato raggiungimento di una delle due soglie comporta l’assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), che dovranno essere recuperati entro il primo anno di corso.

Recupero degli OFA e modalità alternative

Il recupero degli OFA può avvenire attraverso i corsi di recupero organizzati dal dipartimento o con una nuova sessione del TOLC-E superando la sezione specifica che ha generato l’obbligo. In caso di mancato recupero entro il termine stabilito, lo studente viene iscritto al primo anno ripetente e perde il diritto di sostenere gli esami del secondo anno.

Strumenti di preparazione consigliati

Per affrontare al meglio la prova, l’università suggerisce i MOOC gratuiti Competenze Matematiche di base e Competenze Testuali disponibili sulla piattaforma Federica Web Learning. Questi corsi online forniscono esercitazioni mirate e materiali didattici utili per consolidare le competenze richieste dal test.

Il test per il corso di Turismo: TOLC-SU

Gli iscritti al percorso di laurea in Progettazione e Management del Turismo devono sostenere il TOLC-SU anch’esso erogato da CISIA in italiano. Le stesse tempistiche di ammissione valgono per questo test: è possibile effettuare la prova nei due anni precedenti l’immatricolazione, scegliendo tra la modalità TOLC@casa o quella in sede, con l’esclusiva disponibilità di TOLC@casa presso l’Università del Piemonte Orientale.

Parametri di superamento

Per il TOLC-SU è necessario raggiungere almeno 4 punti su 10 nella valutazione delle conoscenze e competenze acquisite negli studi e 12 punti su 30 nella sezione di comprensione del testo e lingua italiana. Il mancato risultato in una delle due aree comporta, come per l’Economia, l’assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

Procedura di recupero

Gli OFA dovuti per il TOLC-SU vanno sanati entro il primo anno di corso, scegliendo tra i corsi di recupero organizzati dal dipartimento o una nuova prova del test, focalizzata sulla sezione non superata. Il mancato recupero entro il periodo stabilito comporta l’iscrizione al primo anno ripetente e l’impossibilità di sostenere gli esami del secondo anno.

Preparazione consigliata

Per il TOLC-SU la piattaforma Federica Web Learning mette a disposizione il MOOC gratuito Competenze Testuali. Questo corso aiuta gli studenti a migliorare la capacità di analisi testuale e la padronanza della lingua italiana, elementi chiave per superare la prova.

Consultare il sito CISIA e il regolamento specifico del proprio corso fornisce ulteriori dettagli su modalità di iscrizione, esoneri possibili e documentazione necessaria.