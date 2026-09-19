ETH balza a +5,5% mentre BTC frena

ETH a +5,5% a 2620,51 USD, BTC +4,33% a 80911 USD. Dominance BTC al 58,3%, ETH all'11,5%. Mercato +1,3% in 24h.

Ethereum ha registrato un rialzo significativo del 5,5% nelle ultime 24 ore, portando il prezzo a 2620,51 USD. Questo movimento contrasta con l’aumento più moderato di Bitcoin, che ha guadagnato solo il 4,33%, raggiungendo 80911 USD. La capitalizzazione di mercato di ETH si attesta a 319838401370,55 USD, riflettendo la crescita del giorno.

La dominance di Bitcoin è scesa al 58,3%, mentre quella di Ethereum è salita all’11,5%. Questo spostamento suggerisce un interesse crescente verso ETH, nonostante la performance complessiva del mercato delle criptovalute sia rimasta relativamente stabile, con una variazione del +1,3% in 24 ore. Un dettaglio curioso: la differenza di performance tra BTC ed ETH è quasi del doppio, un segnale che potrebbe indicare una rotazione di capitale tra i due asset principali.

I dati, forniti da CoinGecko, mostrano un mercato in leggera crescita, con Ethereum che spicca per la sua performance. La dominance di Bitcoin, sebbene ancora predominante, mostra segni di indebolimento, mentre Ethereum continua a guadagnare quota. Questi movimenti potrebbero riflettere una maggiore fiducia degli investitori nelle capacità di ETH di offrire rendimenti superiori in un contesto di mercato relativamente stabile.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.