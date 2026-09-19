Nel 1986 nasce lo stabilimento di Purina a Portogruaro allora dedicato alla mangimistica per animali da reddito. Immerso nella campagna veneta, a poche decine di chilometri dal confine friulano, il sito approda rapidamente nel mondo del cibo per cani e gatti: entro il 1989 la produzione di crocchette per animali domestici diventa il vero motore dell’impianto, anticipando la direzione che segnerebbe il futuro della multinationale svizzera Nestlé.
Quarant’anni di evoluzione da mangimistica al leader del pet-food
Oggi il complesso occupa circa centomila metri quadrati impiegando 250 persone su quattro linee di estrusione e dieci linee di confezionamento. L’efficienza della struttura consente la produzione annua di 130.000 tonnellate di crocchette, fruttate in 120 formulazioni diverse. Il quasi il 40 % della produzione serve il mercato italiano, mentre il restante si dirige verso una trentina di paesi, consolidando il ruolo di Portogruaro come punta di diamante del network europeo di Purina.