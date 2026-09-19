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19 Settembre 2026

Investimento da 50 milioni per il super premium di Purina a Portogruaro

Quarant’anni di storia, 250 dipendenti e 50 milioni di investimento per il nuovo volto eco‑friendly di Purina a Portogruaro.

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Investimento da 50 milioni per il super premium di Purina a Portogruaro

Nel 1986 nasce lo stabilimento di Purina a Portogruaro allora dedicato alla mangimistica per animali da reddito. Immerso nella campagna veneta, a poche decine di chilometri dal confine friulano, il sito approda rapidamente nel mondo del cibo per cani e gatti: entro il 1989 la produzione di crocchette per animali domestici diventa il vero motore dell’impianto, anticipando la direzione che segnerebbe il futuro della multinationale svizzera Nestlé.

Quarant’anni di evoluzione da mangimistica al leader del pet-food

Oggi il complesso occupa circa centomila metri quadrati impiegando 250 persone su quattro linee di estrusione e dieci linee di confezionamento. L’efficienza della struttura consente la produzione annua di 130.000 tonnellate di crocchette, fruttate in 120 formulazioni diverse. Il quasi il 40 % della produzione serve il mercato italiano, mentre il restante si dirige verso una trentina di paesi, consolidando il ruolo di Portogruaro come punta di diamante del network europeo di Purina.

Il nuovo investimento da 50 milioni: super premium e autonomia idrica

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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