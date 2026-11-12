Un comodato gratuito ben redatto evita contenziosi, garantisce agevolazioni fiscali e chiarisce chi paga le spese

Quando un genitore decide di mettere a disposizione della figlia l’appartamento di famiglia senza chiedere alcun canone, il rapporto è definito comodato gratuito d’uso. Lo stesso accade quando un’impresa offre un ufficio a un dipendente a titolo gratuito. In entrambi i casi nasce la domanda più comune: è necessario ricorrere a un notaio? E quali sono le conseguenze fiscali se si sceglie un accordo informale?

Il comodato è regolamentato dagli articoli 1803-1812 del Codice Civile. Si tratta di un contratto mediante il quale il comodante consegna al comodatario un bene immobile o mobile per un uso determinato, senza che sia previsto alcun corrispettivo. Una volta scaduto il periodo concordato o terminato l’uso stabilito, il bene deve ritornare nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato.

Forma contrattuale: verbale o scritta?

Per legge il comodato gratuito non richiede alcuna formalità specifica: può essere stipulato anche oralmente. Questo vale sia per beni mobili che per immobili. Tuttavia, la mancanza di una prova scritta rende difficile dimostrare i termini dell’accordo in caso di contestazione, ad esempio sulla durata o sulla ripartizione delle spese di manutenzione.

Vantaggi della scrittura privata

Una scrittura privata, anche molto semplice, consente di dettagliare gli elementi essenziali: identità delle parti, descrizione dell’immobile, durata o scopo del comodato, modalità di restituzione e ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie. Grazie a questi dati, è possibile evitare discussioni future e, soprattutto, ottenere la possibilità di registrare il documento presso l’Agenzia delle Entrate, conferendogli data certa e opponibilità a terzi.

Quando conviene l’intervento notarile

L’intervento di un notaio non è obbligatorio, ma diventa consigliabile in situazioni particolari: immobili di valore elevato, rapporti di fiducia poco consolidati o quando il comodato è parte di una più ampia operazione patrimoniale (ad esempio una donazione o una successione). Il notaio può redigere un atto pubblico, garantendo il massimo valore probatorio e riducendo al minimo il rischio di contestazioni giudiziarie.

Valore probatorio e registrazione

Un atto notarile è autonomamente dotato di data certa, ma anche una semplice scrittura privata può essere registrata con il modello RAP entro 30 giorni dalla stipula. La registrazione comporta il pagamento di un’imposta fissa di 200 €, più il bollo per le pagine pertinenti. Una volta registrato, il contratto acquisisce piena efficacia nei confronti di eventuali terzi, come creditori o amministrazioni comunali.

Aspetti fiscali: IMU e altre imposte

Il principale impatto tributario del comodato riguarda l’IMU. Se l’immobile viene concesso in comodato gratuito a un parente di primo grado (figlio, coniuge) che lo utilizza come abitazione principale, è possibile beneficiare di una riduzione del 50 % della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato. Senza registrazione, il proprietario è soggetto all’aliquota ordinaria, più gravosa.

Subaffitto e locazioni brevi

Un’opzione spesso fraintesa è l’utilizzo dell’immobile per locazioni brevi turistiche. L’articolo 1804 del Codice Civile vieta al comodatario di cedere la cosa a terzi senza il consenso espresso del comodante. Pertanto, la semplice clausola “casa vacanze” nel contratto di comodato non autorizza il subaffitto. Per avviare attività di affitti turistici è necessario un accordo scritto separato o una clausola esplicita che consenta la sublocazione. In caso di violazione, il comodante può chiedere la risoluzione immediata del comodato e, se l’attività è prolungata, l’Agenzia delle Entrate può contestare la gratuità del contratto, con possibili conseguenze in termini di imposta sul reddito.

Sebbene la legge non imponga la forma scritta né l’intervento notarile, affidarsi a un accordo documentato e, quando opportuno, registrato, è la strategia più sicura per tutelare le parti, assicurare le agevolazioni fiscali sull’IMU e prevenire controversie legate a subaffitti non autorizzati.