La giunta lombarda ha inserito nuovi obblighi di energia rinnovabile nei permessi dei data center, sollevando dubbi su costi, tempi e rischi assicurativi, mentre i comitati locali organizzano proteste contro la legge.

La Regione Lombardia ha presentato una proposta di modifica normativa che sposta gli obblighi relativi all’approvvigionamento di energia rinnovabile e alle connessioni elettriche nella fase di autorizzazione dei data center. L’obiettivo dichiarato è garantire la sostenibilità ambientale delle infrastrutture digitali, ma la misura apre una serie di interrogativi su come incidere sui costi di realizzazione, sui tempi di concessione e sulla prevedibilità dell’investimento.

Parallelamente, il dibattito si è esteso al livello nazionale: il Parlamento sta valutando un disegno di legge simile, ma la Lombardia è già la prima regione italiana a introdurre una normativa specifica per questi impianti. Le reazioni non si sono fatte attendere, con due manifestazioni programmate a Milano nei prossimi giorni e una ondata di critiche da parte di partiti di centrosinistra e associazioni ambientaliste.

Vincoli energetici nella fase autorizzativa: impatti economici e procedurali

Il provvedimento regionale prevede che, prima di ottenere il nulla osta, gli operatori debbano dimostrare la capacità di fornire energia rinnovabile sufficiente e di garantire la connessione alla rete elettrica con margini di ridondanza. Questa anticipazione comporta una revisione dei piani di progetto fin dalle fasi preliminari, dove le decisioni sul sito, sulla densità computazionale e sulla configurazione dell’alimentazione vengono fissate in maniera definitiva.

Secondo le analisi di settore, l’inserimento di tali obblighi può far lievitare i costi di investimento di un 10-15 % rispetto ai progetti tradizionali, a causa di studi di fattibilità più complessi e di potenziali oneri per l’acquisto di energia certificata. Inoltre, i tempi di concessione potrebbero allungarsi di diversi mesi, poiché le autorità regionali dovranno verificare la conformità ai nuovi standard prima di rilasciare il permesso di costruzione.

Rischi di progetto e assicurativi: cosa evidenziano gli studi recenti

Un rapporto redatto da Aon, intitolato “Reliable by Design”, mette in luce come la gestione del rischio debba diventare parte integrante della progettazione dei data center, non un’attività successiva. Decisioni cruciali – come la scelta della località, la configurazione dell’infrastruttura energetica e la disposizione dei reparti – sono prese nelle prime settimane del progetto; modifiche successive risultano estremamente costose e a volte impossibili.

Il documento sottolinea che, in caso di incidenti (incendi, guasti elettrici o eventi naturali), la capacità assicurativa può risultare insufficiente se il rischio non è stato valutato fin dall’inizio. Inoltre, la fase di transizione dalla costruzione all’operatività è particolarmente vulnerabile: le coperture assicurative spesso non considerano le specificità di questo periodo, lasciando a margine di incertezza le stime di continuità operativa e i tempi di ripristino.

Le proteste dei comitati locali e le tensioni politiche

Il 5 novembre la maggioranza in commissione Territorio del Consiglio regionale ha annullato il numero legale, bloccando la discussione su più di 200 emendamenti proposti sia dall’opposizione sia da membri della stessa maggioranza. Questa mossa ha scatenato l’indignazione di numerosi comitati civici, tra cui la Rete Nazionale Stop Data Center, che ha annunciato due manifestazioni: una sabato 21 novembre a Milano alle 15:30 e un presidio davanti al Consiglio regionale il 24 novembre, coincidente con la votazione della riforma.

Gli attivisti temono che la proposta della giunta possa essere approvata in forma “blindata”, senza ulteriori modifiche, sacrificando il dibattito pubblico e gli aspetti ambientali evidenziati dalle osservazioni tecniche raccolte nei mesi precedenti. La protesta vuole quindi spingere per una revisione più approfondita della legge 11/2026 o, in alternativa, per l’instaurazione di una moratoria nazionale sui nuovi data center.