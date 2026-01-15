Competenze di Amministrazione, Finanza e Marketing per un Futuro di Successo

Il percorso di studi in Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) rappresenta un’opportunità formativa di grande valore per gli studenti che desiderano entrare nel mondo professionale.

Questa articolazione, che si sviluppa attraverso un biennio comune, prepara i ragazzi ad affrontare le sfide del mercato del lavoro, fornendo loro conoscenze specifiche e competenze pratiche nel campo della gestione aziendale.

Il successivo indirizzo in Sistemi Informativi Aziendali (SIA) si concentra sull’integrazione delle tecnologie informatiche nel contesto economico e aziendale, formando professionisti capaci di gestire sistemi informativi, comunicazione online e sicurezza informatica. La riforma del sistema educativo ha introdotto questo percorso per rispondere alle esigenze del mercato, sempre più orientato verso l’innovazione tecnologica.

Un percorso formativo versatile

Il corso di studi AFM/SIA si articola in un programma quinquennale che mira a fornire agli studenti una solida base teorica e pratica. Durante il biennio comune, gli studenti acquisiscono competenze fondamentali in amministrazione, finanza e marketing, mentre l’indirizzo SIA approfondisce l’uso delle tecnologie informatiche applicate al mondo aziendale.

Web editing e marketing

Un aspetto innovativo di questo percorso è la curvatura dedicata al Web Editing e marketing, dove gli studenti apprendono le basi della creazione e gestione di siti web. Grazie a questa formazione, i diplomati sono in grado di utilizzare linguaggi di programmazione come l’HTML e di gestire contenuti online, competenze sempre più richieste nel mercato del lavoro moderno.

Il curriculum include anche l’insegnamento dell’educazione civica, un elemento fondamentale per formare cittadini consapevoli e responsabili. Questa materia è stata inserita per promuovere una cultura del rispetto e della legalità, integrandosi con le altre discipline del percorso di studio.

Opportunità professionali

Il diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing, con l’articolazione SIA, offre numerose opportunità occupazionali. Gli sbocchi professionali si estendono a diversi settori, tra cui aziende private e pubbliche, istituti bancari, studi commercialisti e consulenze. Gli studenti possono intraprendere carriere come dottori commercialisti, esperti contabili o consulenti del lavoro, oppure proseguire la loro formazione in ambito universitario.

Formazione continua e specializzazione

Con l’attivazione del percorso tecnico quadriennale a partire dall’anno scolastico 2026/2027, gli studenti avranno la possibilità di approfondire ulteriormente le loro conoscenze in ambito tecnologico e professionale. Questo rappresenta un’opportunità unica per specializzarsi in un settore in continua evoluzione e in crescita.

L’indirizzo AFM/SIA non solo prepara gli studenti a entrare nel mondo del lavoro, ma li dota anche di strumenti per affrontare le sfide future, rendendoli professionisti completi e pronti a cogliere le opportunità in un contesto sempre più competitivo.