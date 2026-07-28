Comune di Alessandria: gara per la gestione telematica delle pratiche edilizie

Alessandria si prepara a modernizzare la gestione delle pratiche edilizie con un progetto di digitalizzazione. Scopri come partecipare alla gara.

Il Comune di Alessandria ha avviato una procedura aperta per l’aggiudicazione della concessione del servizio di digitalizzazione e gestione dell’accesso telematico alle pratiche edilizie. Questo progetto, finanziato mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 36/2026, rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione dei servizi comunali.

La digitalizzazione delle pratiche edilizie è un obiettivo strategico per migliorare l’efficienza e la trasparenza dei servizi offerti ai cittadini. Questo progetto permetterà di semplificare le procedure burocratiche e di rendere più accessibili i documenti edilizi, facilitando così le operazioni di costruzione e ristrutturazione.

Scadenze e modalità di partecipazione

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 31 alle ore 00:00. La procedura è stata pubblicata su Sintel, la piattaforma regionale per le gare d’appalto, al seguente collegamento: link alla procedura.

Le aziende interessate a partecipare alla gara devono presentare le loro offerte entro la data di scadenza indicata. È fondamentale rispettare tutte le specifiche tecniche e amministrative richieste dal bando per garantire la validità delle proposte presentate.

Vantaggi della digitalizzazione

La digitalizzazione delle pratiche edilizie offre numerosi vantaggi, sia per i cittadini che per l’amministrazione comunale. Tra i principali benefici ci sono:

Maggiore efficienza la gestione telematica riduce i tempi di elaborazione delle pratiche e minimizza gli errori.

la gestione telematica riduce i tempi di elaborazione delle pratiche e minimizza gli errori. Accessibilità i documenti saranno disponibili online 24 ore su 24, permettendo ai cittadini di consultarli in qualsiasi momento.

i documenti saranno disponibili online 24 ore su 24, permettendo ai cittadini di consultarli in qualsiasi momento. Trasparenza la tracciabilità delle operazioni garantisce maggiore trasparenza e fiducia nei confronti dell’amministrazione.

la tracciabilità delle operazioni garantisce maggiore trasparenza e fiducia nei confronti dell’amministrazione. Riduzione dei costi la digitalizzazione riduce la necessità di archiviazione fisica e semplifica le procedure amministrative, con un conseguente risparmio economico.

Questo progetto rappresenta un investimento importante per il futuro del Comune di Alessandria, in linea con le direttive nazionali e regionali per la modernizzazione dei servizi pubblici.

Dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, il Comune di Alessandria procederà alla valutazione delle proposte ricevute. Le aziende selezionate saranno invitate a presentare ulteriori dettagli tecnici e amministrativi, per garantire la conformità alle specifiche del bando.

Una volta aggiudicata la concessione, il progetto di digitalizzazione entrerà nella fase operativa, con l’implementazione delle soluzioni tecnologiche e la formazione del personale comunale. L’obiettivo è quello di rendere il servizio completamente operativo entro la fine del 2026.

La digitalizzazione delle pratiche edilizie rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di una smart city in grado di offrire servizi efficienti e accessibili a tutti i cittadini. Il Comune di Alessandria si impegna a continuare su questa strada, promuovendo l’innovazione e la modernizzazione dei servizi pubblici.