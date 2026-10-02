EUR/JPY scende sotto 177, l’euro perde terreno

EUR/JPY a 176.99, -0.84%. L'euro cede terreno su yen e altre valute principali

EUR/JPY ha chiuso la giornata a 176.99, segnando un ribasso del -0.84% rispetto alla chiusura precedente di 178.49. La coppia ha mostrato una tendenza al ribasso nella settimana, con un picco a 179.7 il 25 settembre e un minimo a 176.99 oggi.

L’euro ha perso terreno anche su altre valute principali: EUR/USD è sceso a 1.1225, con un calo dello -0.646%, mentre EUR/GBP ha registrato un ribasso dello -0.398%, chiudendo a 0.85033. La serie recente di EUR/JPY mostra una tendenza al ribasso, con un calo progressivo da 179.7 a 176.99.

La settimana si è aperta con un valore di 178.5 il 28 settembre, per poi scendere a 178.41 il giorno successivo. Il calo più significativo si è verificato tra il 1° e il 2 ottobre, con un passaggio da 178.49 a 176.99. La tendenza generale è stata al ribasso, con una leggera ripresa il 30 settembre a 178.27 prima del calo finale.

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