Il panorama sanitario sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con la necessità di coniugare sostenibilità finanziaria, innovazione tecnologica e alta qualità dei servizi. In questo contesto, le operazioni immobiliari assumono un ruolo strategico, offrendo nuove soluzioni di finanziamento per ospedali e strutture sanitarie.
Il 29 settembre, nella città di Milano, il Life Sciences & Healthcare team di Legance presenterà un approfondimento dedicato al Sale & Lease Back nel comparto sanitario. L’evento, promosso da CDV Conference Management rappresenta un’occasione unica per gli operatori del settore di acquisire conoscenze operative e strategiche su questa formula di investimento.
Il Sale & Lease Back: definizione e vantaggi per il settore sanitario
Il Sale & Lease Back consiste nella vendita di un immobile a un investitore, per poi ricontrattarne il leasing a lungo termine. Si tratta di una soluzione ibrida che libera liquidità immediata senza perdere l’uso dell’infrastruttura. Per le strutture sanitarie, ciò significa poter finanziare nuovi progetti clinici, rinnovare tecnologie o ridurre il debito, mantenendo al contempo la continuità operativa.
Struttura operativa dell’operazione
Nel modello tipico, il proprietario originale cede il titolo di proprietà a un soggetto finanziario specializzato, che a sua volta stipula un contratto di leasing con durata variabile, spesso compresa tra 10 e 20 anni. La rata di leasing è pianificata in modo da riflettere i flussi di cassa dell’ente sanitario, garantendo così una gestione finanziaria prevedibile e compatibile con i bilanci pubblici o privati.
L’intervento di Lorenzo Gentiloni Silveri e le prospettive per gli investitori
Lorenzo Gentiloni Silveri, partner del team Life Sciences & Healthcare di Legance, guiderà la discussione evidenziando le più recenti tendenze di mercato e le opportunità emergenti. Il relatore illustrerà casi di studio concreti, mostrando come strutture ospedaliere europee abbiano già implementato il Sale & Lease Back per accelerare progetti di espansione e migliorare la capacità di risposta alle emergenze sanitarie.
Gentiloni Silveri sottolineerà inoltre i profili di rischio e le migliori pratiche di negoziazione, fornendo spunti pratici per gli investitori interessati a diversificare il proprio portafoglio con asset sanitari a rendimento stabile.
Dettagli pratici dell’evento e modalità di iscrizione
La conferenza si svolgerà il 29 settembre presso una sede centrale di Milano, con agenda che prevede una sessione di apertura, il keynote di Lorenzo Gentiloni Silveri e un tavolo di discussione tra professionisti del finance, della gestione ospedaliera e dei fondi di investimento. Per partecipare è necessario registrarsi in anticipo tramite il sito ufficiale dell’organizzatore: https:///eventi/hc26. I posti sono limitati, quindi è consigliato assicurarsi l’iscrizione al più presto.
Chi fosse interessato a capire come il Sale & Lease Back possa diventare una leva strategica per gli investimenti immobiliari nel settore healthcare troverà in questo incontro un’occasione di networking e di approfondimento tecnico, utile per orientare le proprie decisioni di investimento verso un futuro più resiliente e innovativo.