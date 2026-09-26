L’intervento a Milano esaminerà il Sale & Lease Back come leva per gli investimenti immobiliari nel campo della salute.

Il panorama sanitario sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con la necessità di coniugare sostenibilità finanziaria, innovazione tecnologica e alta qualità dei servizi. In questo contesto, le operazioni immobiliari assumono un ruolo strategico, offrendo nuove soluzioni di finanziamento per ospedali e strutture sanitarie.

Il 29 settembre, nella città di Milano, il Life Sciences & Healthcare team di Legance presenterà un approfondimento dedicato al Sale & Lease Back nel comparto sanitario. L’evento, promosso da CDV Conference Management rappresenta un’occasione unica per gli operatori del settore di acquisire conoscenze operative e strategiche su questa formula di investimento.

Il Sale & Lease Back: definizione e vantaggi per il settore sanitario

Il Sale & Lease Back consiste nella vendita di un immobile a un investitore, per poi ricontrattarne il leasing a lungo termine. Si tratta di una soluzione ibrida che libera liquidità immediata senza perdere l’uso dell’infrastruttura. Per le strutture sanitarie, ciò significa poter finanziare nuovi progetti clinici, rinnovare tecnologie o ridurre il debito, mantenendo al contempo la continuità operativa.

Struttura operativa dell’operazione

Nel modello tipico, il proprietario originale cede il titolo di proprietà a un soggetto finanziario specializzato, che a sua volta stipula un contratto di leasing con durata variabile, spesso compresa tra 10 e 20 anni. La rata di leasing è pianificata in modo da riflettere i flussi di cassa dell’ente sanitario, garantendo così una gestione finanziaria prevedibile e compatibile con i bilanci pubblici o privati.

L’intervento di Lorenzo Gentiloni Silveri e le prospettive per gli investitori

Lorenzo Gentiloni Silveri, partner del team Life Sciences & Healthcare di Legance, guiderà la discussione evidenziando le più recenti tendenze di mercato e le opportunità emergenti. Il relatore illustrerà casi di studio concreti, mostrando come strutture ospedaliere europee abbiano già implementato il Sale & Lease Back per accelerare progetti di espansione e migliorare la capacità di risposta alle emergenze sanitarie.

Gentiloni Silveri sottolineerà inoltre i profili di rischio e le migliori pratiche di negoziazione, fornendo spunti pratici per gli investitori interessati a diversificare il proprio portafoglio con asset sanitari a rendimento stabile.

Dettagli pratici dell’evento e modalità di iscrizione

La conferenza si svolgerà il 29 settembre presso una sede centrale di Milano, con agenda che prevede una sessione di apertura, il keynote di Lorenzo Gentiloni Silveri e un tavolo di discussione tra professionisti del finance, della gestione ospedaliera e dei fondi di investimento. Per partecipare è necessario registrarsi in anticipo tramite il sito ufficiale dell’organizzatore: https:///eventi/hc26. I posti sono limitati, quindi è consigliato assicurarsi l’iscrizione al più presto.

Chi fosse interessato a capire come il Sale & Lease Back possa diventare una leva strategica per gli investimenti immobiliari nel settore healthcare troverà in questo incontro un’occasione di networking e di approfondimento tecnico, utile per orientare le proprie decisioni di investimento verso un futuro più resiliente e innovativo.