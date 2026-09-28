Scopri cosa ha davvero incrinato il sistema politico degli Stati Uniti e perché le soluzioni tradizionali potrebbero non bastare.

Il profilo pubblico della politica americana mostra segni sempre più evidenti di rottura. In un saggio pubblicato il 28 settembre 2026, Jeffrey Frankel – professore presso la Harvard’s Kennedy School of Government e ex membro del White House Council of Economic Advisers – ha messo in luce le cause profonde di questo deterioramento, invitando a un’analisi più fine rispetto alle solite spiegazioni semplificate.

Disuguaglianza: una spiegazione incompleta

Il dibattito più comune collega la crisi alla crescente disuguaglianza di reddito. Si sostiene che la concentrazione di ricchezza nelle mani dell’upper.01 percent abbia favorito la nascita di un’oligarchia capace di acquistare leggi a proprio vantaggio, spingendo per la riduzione dell’imposta sulle successioni e per l’abolizione di altre forme di tassazione progressiva. Misure come l’espansione dell’ Earned Income Tax Credit o il rafforzamento di Obamacare vengono proposte come rimedi. Tuttavia, questo nesso causale non spiega perché la perdita di fiducia dei cittadini si sia intensificata proprio nei primi decenni del XXI secolo.

Il ruolo dei redditi elevati nei partiti tradizionali

Un’analisi più attenta rivela che il legame tra ricchezza e posizione politica non è così lineare. Statistiche recenti mostrano che gli Stati considerati “blu” – tipicamente più liberali – hanno un reddito medio superiore rispetto ai “rossi”. All’interno degli Stati, le contee democratiche presentano anch’esse guadagni più alti rispetto a quelle repubblicane. Questo contrasta l’idea che la ricchezza sia automaticamente allineata a posizioni conservatrici.

Il denaro in politica non è il solo motore

Il caso di Donald Trump dimostra che il successo elettorale può dipendere da altri fattori. Il suo salto da personaggio televisivo a presidente nel 2016 non è stato alimentato da un’ondata di contributi, ma da una copertura mediatica quasi costante che ha amplificato il suo messaggio. L’effetto dei campaign contributions sull’esito delle elezioni appare, quindi, più limitato di quanto spesso si creda.

Influence versus elected outcomes

Ciò non significa che i finanziamenti non influenzino il comportamento dei politici. Se i rappresentanti credono che le donazioni possano incidere sulle loro possibilità di rielezione, tendono a soddisfare gli interessi dei grandi donatori. Inoltre, circolano sospetti che parte del denaro destinato ai politici finisca direttamente nelle loro tasche, creando un valore aggiunto di influenza non legato al voto.

Bias cognitivi e algoritmi: il nuovo nemico della democrazia

Il profondo cambiamento tecnologico ha accentuato fenomeni già noti in psicologia, come l’availability heuristic l’anchoring e il confirmation bias. Le piattaforme sociali guidano gli utenti verso fonti che confermano le proprie convinzioni, senza che questi ne siano pienamente consapevoli. L’effetto è una percezione distorta della realtà, dove fatti diversi coesistono senza un comune punto di riferimento.

Le conseguenze sulla percezione politica

Questo panorama digitale genera una selezione campionaria involontaria: i cittadini ricevono informazioni filtrate che rinforzano pregiudizi preesistenti, limitando il dibattito pubblico. Il risultato è che gruppi opposti possono credere fermamente a versioni incompatibili degli stessi eventi, ostacolando ogni possibile consenso.

Verso una risposta basata sull’educazione critica

Affrontare la crisi non richiede soltanto riforme fiscali o normative sui contributi. È indispensabile promuovere la capacità di pensiero critico sin dalle scuole, insegnando a verificare le fonti, a riconoscere le citazioni non supportate e a distinguere tra correlazione e causalità. Inoltre, la società dovrebbe condannare le pratiche algoritmiche che alimentano i bias, spingendo per una maggiore trasparenza dei social media.

Se gli elettori fossero più consapevoli delle distorsioni cognitive, le campagne basate su politiche progressive – come la tassazione più equa o la copertura sanitaria universale – avrebbero maggiori possibilità di raccogliere consensi reali, non solo emotivi. Il percorso è arduo, ma un cittadino più critico può contribuire a invertire la tendenza verso populismi che sfruttano la frustrazione per guadagnare potere.