Concorso di ammissione al Dottorato in Economia Aziendale Sapienza: scadenze e requisiti

Il Dottorato in Economia Aziendale della Sapienza offre opportunità di formazione avanzata in ragioneria, bilancio e strategia aziendale. Scopri come partecipare al concorso del 42° ciclo.

Il Dottorato in Economia Aziendale della Sapienza Università di Roma rappresenta un’opportunità unica per chi desidera approfondire le proprie conoscenze in ambito aziendale e sviluppare competenze di ricerca avanzate. Il bando per il 42° ciclo è ora disponibile, con scadenze e requisiti ben definiti.

Questo programma formativo mira a preparare ricercatori altamente qualificati nei settori della ragioneria professionale del bilancio della valutazione d’azienda della strategia e della governance delle organizzazioni. Gli studenti avranno l’opportunità di lavorare su progetti di ricerca innovativi e di collaborare con istituzioni nazionali e internazionali.

Scadenze e modalità di partecipazione

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 17 giugno 2026 alle ore 14:00 (ora locale – CET). La valutazione dei titoli e del progetto di ricerca è prevista per il 1 luglio 2026 mentre la prova orale si terrà l’8 luglio 2026.

Per essere ammessi alla prova orale, i candidati devono ottenere un punteggio minimo di 40/60 nella valutazione dei titoli e del progetto di ricerca. La prova orale, che si svolgerà in italiano, valuterà anche la conoscenza della lingua inglese.

Posti disponibili e tipologie di borsa

Il concorso prevede diverse tipologie di posti disponibili, tra cui:

Borse Sapienza 3 posti

3 posti Borse Enti Terzi, Dipartimenti, Eccellenza 0 posti

0 posti Posti di Dottorato Industriale 0 posti

0 posti Posti senza borsa 1 posto

Questi posti sono destinati a candidati che desiderano approfondire specifiche aree di ricerca nell’ambito dell’economia aziendale, offrendo loro l’opportunità di lavorare su progetti di ricerca di alto livello.

Documentazione richiesta e criteri di valutazione

Tra i documenti obbligatori per la partecipazione al concorso vi sono:

Progetto di ricerca un documento di massimo 15.000 caratteri spazi inclusi, redatto in italiano, che deve contenere il titolo della ricerca, gli elementi di originalità, i richiami teorici, le metodologie di indagine, la fattibilità del progetto e i principali riferimenti bibliografici.

un documento di massimo 15.000 caratteri spazi inclusi, redatto in italiano, che deve contenere il titolo della ricerca, gli elementi di originalità, i richiami teorici, le metodologie di indagine, la fattibilità del progetto e i principali riferimenti bibliografici. Curriculum Vitae et Studiorum deve includere i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, come il voto di laurea, l’elenco degli esami sostenuti, le borse di studio, i diplomi di conoscenza delle lingue estere, gli attestati di partecipazione a corsi universitari post-lauream e altri riconoscimenti.

La valutazione dei titoli e del progetto di ricerca si basa su una griglia di valutazione che assegna un punteggio massimo di 15 punti per i titoli e 45 punti per il progetto di ricerca. La prova orale, invece, può raggiungere un punteggio massimo di 60 punti.

Per ulteriori informazioni e per contattare la segreteria, è possibile rivolgersi al Dipartimento di Diritto ed Economia dell’Impresa (DEI) con sede a Roma in Via del Castro Laurenziano 9. Il responsabile amministrativo è la Dott.ssa Eleonora Semeraro mentre il dott. Nicola Chimenti è a disposizione per qualsiasi chiarimento.