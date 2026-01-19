Concorso per Marescialli Allievi: Opportunità nella Guardia di Finanza

Il 14 gennaio, la FNOFI ha pubblicato un’importante comunicazione riguardante il nuovo bando di concorso indetto dalla Guardia di Finanza.

Questo concorso è rivolto a coloro che aspirano a diventare marescialli allievi e prevede l’ammissione di dieci candidati in possesso di una laurea triennale nelle professioni sanitarie. In particolare, si fa notare la richiesta di tre fisioterapisti.

Dettagli sul concorso

Il concorso si svolgerà attraverso una serie di prove per titoli ed esami, garantendo che i candidati selezionati abbiano le competenze necessarie per servire nella Guardia di Finanza. Di seguito, una panoramica delle prove previste:

Fasi della selezione

Il processo di selezione comprende diverse fasi, ognuna delle quali ha un obiettivo specifico:

Prova preliminare : un test che valuta le capacità logico-matematiche e culturali dei partecipanti.

: un test che valuta le capacità logico-matematiche e culturali dei partecipanti. Prova scritta : una valutazione della cultura tecnico-professionale specifica per il ruolo.

: una valutazione della cultura tecnico-professionale specifica per il ruolo. Accertamento psico-fisico : verifica dell’idoneità fisica e mentale dei candidati.

: verifica dell’idoneità fisica e mentale dei candidati. Affidabilità attitudinale : test per valutare la predisposizione al servizio nella Guardia di Finanza.

: test per valutare la predisposizione al servizio nella Guardia di Finanza. Prova orale : colloquio per approfondire le conoscenze e le motivazioni del candidato.

: colloquio per approfondire le conoscenze e le motivazioni del candidato. Prova di lingua straniera : un’opzione facoltativa per chi desidera dimostrare ulteriori competenze linguistiche.

: un’opzione facoltativa per chi desidera dimostrare ulteriori competenze linguistiche. Valutazione titoli: considerazione dei titoli accademici e professionali presentati dai candidati.

Requisiti di partecipazione

Per partecipare al concorso, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali. Tra questi, il possesso di una laurea triennale abilitante all’esercizio delle professioni sanitarie rappresenta una condizione imprescindibile per accedere alla selezione. Inoltre, i candidati devono dimostrare idoneità a ricoprire il ruolo di maresciallo allievo e soddisfare criteri specifici relativi alla salute e alla forma fisica.

Opportunità di carriera nella Guardia di Finanza

Il concorso rappresenta un’importante opportunità per chi aspira a intraprendere una carriera nella Guardia di Finanza, una delle istituzioni più rispettate del paese. La partecipazione richiede impegno e preparazione, poiché le prove di selezione sono progettate per identificare i migliori talenti nel campo delle professioni sanitarie. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della Guardia di Finanza, dove sono disponibili dettagli completi sul bando e sulle modalità di iscrizione.