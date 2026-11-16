Il Consiglio degli esperti economici della Germania raddoppia la stima di crescita per il 2026 e avverte che il bilancio federale potrebbe affrontare un forte divario entro il 2040.

Il Consiglio degli esperti economici della Germania ha pubblicato il suo rapporto annuale l’11 novembre e ha rivisto con decisione le previsioni. Per il 2026 la crescita stimata sale all’1,3%, contro lo 0,5% indicato a maggio. Per il 2027 la stima passa all’1,0% dallo 0,8% precedente. Il panel, composto da cinque membri, spiega il miglioramento con due fattori principali.

Esportazioni e spesa finanziata a debito

Il primo fattore sono le esportazioni, cresciute più di quanto il panel avesse previsto. Il secondo è la spesa pubblica sostenuta dal debito. Le stime di maggio erano state tagliate di 0,4 punti percentuali rispetto allo 0,9% dell’anno precedente, quando i prezzi dell’energia legati alla guerra in Iran pesavano sulle prospettive. Il Consiglio descrive la ripresa come disomogenea, lontana da un boom diffuso. Settori come auto e chimica restano esposti alla concorrenza internazionale, ai costi elevati e alla necessità di adattarsi.

Il bilancio federale verso il 2040

La parte fiscale del rapporto è quella più severa. La spesa federale crescerà in modo sensibile nei prossimi anni per difesa e interessi sul debito. Se l’esenzione della spesa per la difesa dalle regole sul debito resterà invariata, il rapporto debito/PIL potrebbe raggiungere circa il 98% nel 2040, mentre il bilancio federale core affronterebbe un divario di finanziamento del 2,7% del PIL. Alzando la soglia della spesa per la difesa finanziata a credito di 0,5 punti l’anno dal 2031, il debito si fermerebbe al 77,6% del PIL, ma il divario salirebbe al 4,8%. Con una riduzione più lenta, pari a 0,25 punti, il divario sarebbe di circa il 4,6% nel 2040, con debito all’87%.

Le misure nel settore sociale offrono un potenziale di risparmio di circa il 2,2% del PIL, ritenuto insufficiente a chiudere il divario. Il Consiglio indica quindi che nel medio termine potrebbero diventare necessari aumenti dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito.

Il menu delle riforme

Tra le proposte figurano tagli ai sussidi e una revisione dell’assicurazione sociale, del sistema di trasferimenti e della fiscalità. Per l’assistenza a lungo termine il panel suggerisce un accesso più restrittivo alle prestazioni, maggiore responsabilità individuale e un finanziamento a capitalizzazione per coorte, che manterrebbe l’aliquota contributiva vicina al livello attuale. Achim Truger ha espresso una posizione dissenziente su questo punto.

Il Consiglio è composto da Gabriel Felbermayr, Veronika Grimm, Monika Schnitzer, Martin Werding e Truger. Un gruppo separato di cinque istituti economici ha diffuso a settembre le proprie previsioni, con una crescita del 1,1% nel 2027.