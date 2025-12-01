Conto Deposito ING: Guadagna il 4% Annuo con Cashback sulle Spese!

La banca olandese ING propone un’opzione interessante per chi desidera massimizzare i propri risparmi.

Il conto deposito offre un 4% annuo lordo sui depositi e un 4% di cashback sulle spese, rendendolo una scelta vantaggiosa per chi cerca guadagni consistenti.

Il conto corrente Arancio: caratteristiche e vantaggi

Per usufruire di questa promozione, è necessario aprire il Conto Corrente Arancio online entro il 24 gennaio 2026. Inserendo il codice promozionale ING2025, i nuovi clienti possono accedere a questa opportunità. È possibile guadagnare interessi sui risparmi e ottenere cashback sulle spese effettuate con la carta di debito collegata al conto.

Dettagli sull’offerta di cashback

Il cashback è disponibile per i primi sei mesi dall’apertura del conto. Si applica su una spesa mensile fino a 500 euro. Utilizzando la carta di debito, è possibile guadagnare fino a 20 euro al mese, per un totale massimo di 120 euro di cashback in sei mesi. È necessario mantenere un saldo di almeno 100 euro sul Conto Corrente Arancio per almeno un giorno entro il 31 per ricevere il cashback.

Conto corrente arancio più: un’opzione avanzata

Il conto corrente arancio più rappresenta una scelta vantaggiosa per chi cerca un’esperienza bancaria completa. Questa versione del conto include vantaggi come bonifici istantanei e prelievi gratuiti in Italia e in Europa. Inoltre, la carta di debito Mastercard inclusa è a canone zero e permette acquisti in tutto il mondo, inclusi quelli online.

Invita amici e guadagna di più

ING riconosce anche i clienti che invitano amici ad aprire un nuovo conto. Per ogni amico che si registra, è possibile guadagnare 25 euro di cashback, fino a un massimo di 250 euro invitando fino a dieci amici. Questa opportunità consente di incrementare ulteriormente i benefici derivanti dall’apertura del conto.

Procedura di apertura del conto

L’apertura del Conto Corrente Arancio è semplice e avviene completamente online, grazie all’uso della firma elettronica. È fondamentale seguire tutte le istruzioni e utilizzare il codice promozionale ING2025 al momento della registrazione per accedere a tutti i vantaggi proposti. Non è necessario recarsi fisicamente in una filiale, rendendo il processo rapido e comodo.

I vantaggi del conto deposito

Il conto deposito di ING offre una combinazione di vantaggi significativi. Presenta un tasso di interesse competitivo e un programma di cashback per chi apre un nuovo conto. Queste caratteristiche consentono di far crescere i risparmi e ottenere vantaggi sulle spese quotidiane.