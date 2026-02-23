Controversie alle Paralimpiadi: Russia e Bielorussia sfilano a Verona, l’Ucraina resta fuori

La decisione di permettere la sfilata delle bandiere della Federazione Russa e della Bielorussia alla cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano‑Cortina ha acceso un acceso confronto politico e sportivo.

L’inaugurazione, in programma il 6 marzo all’Arena di Verona, è diventata il centro di proteste e prese di posizione a livello internazionale, con l’Ucraina che ha già annunciato il proprio boicottaggio. Dietro la controversia si legge una tensione netta tra norme sportive, pressioni politiche e sensibilità pubbliche.

La scelta del Comitato Paralimpico Internazionale

Il Comitato Paralimpico Internazionale (CPI), guidato da Andrew Parsons, difende la propria scelta ricordando le procedure seguite e i risultati delle votazioni: alla consultazione del 27 settembre hanno partecipato 211 membri. A seguito di ricorsi presentati da Russia e Bielorussia, il CPI ha valutato le singole posizioni degli atleti e autorizzato la partecipazione di sei russi e quattro bielorussi, dopo verifiche individuali. Questa soluzione ha però lasciato irrisolte molte tensioni e non ha messo fine alle polemiche: restano possibili ulteriori ricorsi e controlli.

Divisioni e reazioni pubbliche

La difesa del procedimento come frutto di decisioni interne non ha spento le critiche. Durante un intervento ufficiale, rappresentanti di Allianz e il presidente del comitato organizzatore, Giovanni Malagò, hanno abbandonato la sala, gesto interpretato come segnale di spaccatura. In molti hanno sottolineato la discrepanza con la posizione del Comitato Olimpico Internazionale, che aveva vietato bandiere e inni russi e bielorussi autorizzando le partecipazioni solo a titolo individuale: la differenza di approccio tra istituzioni sportive ha alimentato confusione e malumori tra delegazioni e tifosi.

Simbolismo, cerimonie e impatto mediatico

Molte gare si terranno a Cortina d’Ampezzo, eccetto il parahockey su ghiaccio a Milano (Santa Giulia). Proprio l’ampia visibilità delle cerimonie è al centro delle preoccupazioni: la presenza delle bandiere sulle immagini in mondovisione rischia di essere percepita come un ritorno alla normalità per alcune delegazioni, con conseguenze politiche non trascurabili. Gli organizzatori stanno valutando possibili modifiche logistiche e regolamentari, ma al momento il programma rimane confermato.

Riflessi diplomatici e possibili boicottaggi

Le reazioni politiche sono state immediate. Il governo italiano ha espresso disappunto tramite alcuni ministri; l’Unione Europea ha annunciato che non invierà rappresentanti alla cerimonia. La Repubblica Ceca ha comunicato l’assenza in segno di solidarietà con l’Ucraina; altri partiti interni hanno espresso posizioni diverse, fra critiche e appelli all’universalità dello sport. Un boicottaggio popolare è stato evocato dagli organizzatori come possibile forma di protesta, ma si teme che simili gesti colpiscano in primo luogo gli atleti: sono circa 600 i partecipanti previsti, di cui 40 italiani, molti dei quali hanno lavorato anni per queste competizioni.

Il percorso della fiaccola e il calendario

Nonostante la polemica, il programma ufficiale resta confermato. La fiaccola paralimpica, accesa a Stoke Mandeville, arriverà in Italia toccando Torino e Verona; la cerimonia di apertura è fissata per il 6 marzo e la manifestazione si chiuderà il 15 marzo a Cortina. Gli organizzatori rivendicano l’impegno a garantire lo svolgimento delle gare, pur in presenza di tensioni diplomatiche che potrebbero ancora influire su alcuni dettagli organizzativi.

Una polemica dai molteplici piani

Questa vicenda mette a nudo la complessità di gestire eventi sportivi nel contesto di crisi geopolitiche: norme tecniche, diritti degli atleti, pressione pubblica e scelte diplomatiche si intrecciano e raramente trovano soluzioni che soddisfino tutte le parti. Nei prossimi giorni saranno determinanti eventuali pronunciamenti ufficiali, ricorsi e decisioni pratiche sul campo, ma intanto la cerimonia di Verona rimane al centro di un dibattito che va ben oltre lo sport.